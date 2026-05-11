Голяма част от Кюстендилска област ще е без ток днес

Вижте в кои селища няма да има електричество

11.05.2026 | 07:47 ч. 2
Снимка Пиксабей

Ток няма да има в редица кюстендилски селища в понеделник. Това става ясно от справка в "ЕРМ Запад", предаде бТВ.

Между 8:00 и 16:00 ч. електричество няма да има в домакинства от Бобешино, Горно Уйно, Гурбановци, Долно Село, Долно Уйно, Ивановци, Каменичка Скакавица, Коприва, Кутугерци, Ломница, Мазарачево, Преколница, Раненци, Церовица, Чудинци.

Между 9:00 и 16:00 ч. без електрозахранване ще бъдат части от Стоб, Богослов, Вратца, Горна Брестница, Грамаждано, Гърляно, Жиленци, Кюстендил, Ръсово, Ресилово.

Между 9:15 и 14:30 ч. токът ще бъде прекъснат в части от Багренци, Берсин, Гирчевци, Горна Гращица, Граница, Долна Гращица, Жабокрът, Катрище, Лелинци, Нови Чифлик, Пиперков Чифлик, Слокощица, Таваличево, Търновлаг, Търсино, Цървеняно, както и по-голямата част от селищата в община Невестино.

