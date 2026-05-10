Губи ли Европа автоиндустрията си? Сама дава ключовете на китайските гиганти

Stellantis обяви, че обмисля продажба на слабо натоварен завод в Испания на съвместното си предприятие с китайската Leapmotor. Подобен ход може временно да запази работни места, но според анализатори крие риск още повече да засили позициите на китайските автомобилни производители в Европа.

Все повече европейски автомобилни компании са изправени пред подобен избор. Пазарът на континента така и не се възстанови напълно след пандемията от Covid, а заводите работят средно на около половината от капацитета си.

В същото време европейските производители са под нарастващ натиск от китайските конкуренти, които напредват бързо технологично, произвеждат по-евтино и все по-агресивно търсят място на европейския пазар.

Китайските марки вече печелят позиции

Заради свръхконкуренцията на вътрешния пазар в Китай местните автомобилни компании все по-често гледат към Европа като към ключов пазар за растеж.

Марки като BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo и Xpeng бяха почти непознати в Европа преди три години. Днес те вече държат 9% от всички продажби на континента и 14% от пазара на електромобили, показват данни на консултантската компания Dataforce.

Митата и стимулите, достъпни само за автомобили, сглобявани в Европа, затрудняват китайските производители. Затова те все по-често се опитват да заобиколят тези ограничения чрез местно производство - с нови заводи или чрез покупка на вече съществуващи.

Chery даде старт на тази тенденция още през 2023 г., когато купи бивш завод на Nissan в Барселона. Компанията планира там производство на 200 000 автомобила годишно.

Миналия месец Chery обяви и откриването на изследователски и дизайнерски център в Париж, който ще разработва малък електромобил за европейския пазар.

По информация на медии Nissan също обмисля продажба на британския си завод в Съндърланд на Chery или Dongfeng.

Stellantis и Ford отварят вратата

Френско-италиано-американският концерн Stellantis, в чието портфолио влизат Peugeot, Fiat и Jeep, стана първата голяма европейска автомобилна компания, която толкова открито тръгва в тази посока.

Компанията обяви, че обмисля частична продажба на завода си във Вилаверде, Мадрид, на Leapmotor, в която Stellantis държи 51%.

Освен това Stellantis вече планира да отвори завода си в Сарагоса за производство на модел на Leapmotor, а в бъдеще там може да се сглобява и електрически SUV под марката Opel.

Според Bloomberg компанията дори обмисля продажба на още три завода - във Франция, Германия и Италия - на друг свой китайски партньор, Dongfeng.

Ford също потвърди, че води разговори с Geely за частична продажба на завода си във Валенсия. Geely вече има съвместни проекти с Renault в Бразилия и Южна Корея.

Volkswagen също проучва подобни варианти. Главният изпълнителен директор Оливер Блуме заяви, че компанията разглежда възможности "за нашите китайски автомобили в Европа" и за нови партньорства с китайските си партньори.

"Най-лошият и най-скъп вариант е да се затвори завод", каза Блуме.

"Опасно изкушение" за Европа

Според Бернар Жюлиен, експерт по автомобилната индустрия от Университета в Бордо, подобни сделки са "опасно изкушение".

"За производителите, доставчиците, служителите и местните власти е изкушаващо да предпочетат продажба на китайски играч пред закриване на завод", посочи той.

Според него обаче това означава Европа сама да даде ускорение на изключително силен конкурент в самото сърце на континента.

Жюлиен предупреждава, че тъй като китайските компании вече са водещи при електромобилите, производители като Stellantis могат постепенно да прехвърлят част от електрификацията си към китайските си партньори.

Тази стратегия може временно да спаси отделни компании, но в дългосрочен план да подкопае европейската автомобилна индустрия, предупреждава експертът. Според него единствено законодателите могат да попречат на европейските автомобилни компании да се поддадат на това изкушение, пише БГНЕС.