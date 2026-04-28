Фериботите в Гърция няма да работят на 1 май

Стачката ще продължи 24 часа

28.04.2026 | 07:00 ч. 2
Снимка БГНЕС

Стачка блокира фериботите в Гърция. 24-часов национален протест на всички категории плавателни съдове е планиран за 1 май, като част от демонстрациите по случай Международния ден на труда, съобщи Общогръцката федерация на моряците, предава Труд. Протестът ще започне в 00:01 ч. в петък и ще приключи в полунощ на същия ден, като ще бъдат прекъснати всички фериботни маршрути и други морски услуги в цялата страна.

В изявление синдикатът заяви, че мобилизацията е резултат от единодушно решение на неговото ръководство и е насочена към подчертаване на дългогодишни искания, включително защитата на живота в морето, подобряването на условията на труд и подобряването на колективните трудови договори.

От федерацията на моряците подчертаха необходимостта от запазване и подобряване на публичния и безплатен характер на морското образование, заявявайки, че са необходими реформи, за да се върви в крак с бързото технологично развитие в корабоплавателния сектор.

По-широките искания на моряците включват обезщетение за пенсионерите в морския сектор за загуби, понесени през предходните години, съобщи федерацията, цитирана от “Катимерини”.

