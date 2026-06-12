Кандидатите за ЦИК настояха за повече прозрачност, обучение и дигитализация на изборите

Президентът Илияна Йотова проведе публично изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за членове на Централната избирателна комисия. Изслушването е в рамките на процедурата за избор на нов състав на избирателната комисия. Уточни, че назначението на новите членове е от датата 23 юни.

Сред основните предложения на кандидатите са създаване на обучително звено, публичен регистър на избирателите, по-строг контрол върху финансирането на кампаниите, по-голяма прозрачност в работата на комисията и разширяване на дигиталните решения при провеждането на избори.

Кандидатът за председател Георги Хорозов: Прозрачността на изборния процес трябва да е бъде водеща

Прозрачността на изборния процес следва да бъде основна и водеща в дейността на новата Централна избирателна комисия (ЦИК) след нейното назначаване. Това каза кандидатът за председател на ЦИК Георги Хорозов, предложен от "Прогресивна България".

На въпрос от президента Илияна Йотова кое е най-сериозното предизвикателство за доверието в изборния процес, Хорозов посочи, че прозрачността трябва да бъде на най-високо ниво с оглед компетенциите на комисията. Хорозов отбеляза, че в Изборния кодекс има изисквания към ЦИК, част от които все още не са изпълнени. Например за учредяване на обучително звено и звено за дигиталното гласуване, посочи той. Хорозов отбеляза, че в компетенциите на ЦИК е законът да бъде изпълнен.

Той каза още, че в Изборния кодекс има разпоредби за повишаване на прозрачността. По отношение на случаите, когато заседанията се провеждат без микрофон, той каза, че според законодателството заседанията трябва да бъдат публични.

Хорозов обърна внимание и на Обществения съвет към ЦИК, като посочи, че този съвет е изключително адекватна и закономерна форма за подпомагане на прозрачността.

Следва да има информация и навременност на издадените актове, което би помогнало за прозрачността, както и да бъдат вземани мотивирани решения, каза още той.

Разбирането на Конституционния съд е, че ЦИК не може да създава правила. ЦИК обаче, разполагайки със съответните правомощия, може така да приложи закона, че да осигури честен и прозрачен изборен процес, подчерта Георги Хорозов.

Маргарита Махаева:Трябва да се проследява кой финансира кампаниите на политическите

Трябва да се проследява кой финансира кампаниите на политическите кандидати, за да са информирани гражданите за кого гласува и кой стои зад тях, каза Маргарита Махаева, кандидат за член на Централната избирателна комисия (ЦИК), предложена от "Възраждане".

Тя обърна внимание и на проблема с видеата, генерирани с изкуствен интелект (ИИ). Тя посочи, че ако не може да се забранят, то поне излъчвайки се в социалните мрежи да се обозначават като генерирани с ИИ.

На въпрос от президента Илияна Йотова за правилата за политическа реклама Махаева каза, че понякога алгоритъмът на социалните мрежи работи в полза на едни кандидати и във вреда на други. Това са неща върху които можем да работим, посочи, Махаева.

Членовете на Секционните избирателни комисии в голямата си част няма достатъчно добра подготовка. Замените на членове в последния момент води до появата на изключително незапознати хора, които звънят за елементарни неща и усложняват работата. Така стават и доста грешки, обясни Махаева.

Зинаида Златанова: Гарантирането на честните и свободни избори е най-важната задача, за да функционира демокрацията

Гарантирането на честните и свободни избори е една задача колкото тежка, толкова и отговорна - може би най-важната, за да функционира демокрацията правилно, каза Зинаида Златанова, кандидат за член на ЦИК от "Прогресивна България".

Попитана от държавния глава по темата за отношенията между ЦИК и СЕМ и дали би могло да се усъвършенства споразумението между двата органа, Златанова каза, че в докладите на международните и национални мониторингови организации въпросът за участието на медиите в изборния процес е сериозно засегнат. Отбелязан е и въпросът за финансирането, медийните пакети, отчитането на участието на кандидатите в медиите и кой може да го следи.

Златанова отбеляза, че СЕМ не контролира цялата медийна среда и във времената, особено във времена, в които онлайн инструментите постоянно се променят. Според нея е важно да се направи работна група или временна съвещателно-аналитична структура, която да разгледа тези въпроси, за да се види как най-добре, честно и информативно за избирателите може да се върви нататък в условията на технологичен напредък.

Йордан Василев по иска по-обширна дигитализация

Наблюдавал съм доста от проблемите с честността на изборите, манипулирането на вота, сгрешени протоколи. Мога да допринеса изборния процес да се насочи към по-обширна дигитализация, която не изключва човешкия фактор. С цифровизация би се подобрило качеството на изборния процес и биха се намалили човешките грешки, каза Йордан Василев, предложен от "Прогресивна България" за член на Централната избирателна комисия (ЦИК).

На въпрос от президента Илияна Йотова как могат да се подобрят протоколите, Василев посочи, че протоколът е сложен, с много контроли, и всичко се пише на ръка. Пътят е да минем към дигитализация, смята той.

Десислава Абрашева: Бих подкрепяла инициативи за улесняване на достъпа до изборния процес

Бих подкрепяла инициативи за улесняване на достъпа до изборния процес и това има особено значение за ефективното участие на българските граждани извън страната, каза Десислава Абрашева, кандидат за член на Централната избирателна комисия (ЦИК). Абрашева е издигната за кандидат от "Прогресивна България".

На въпрос от президента Илияна Йотова как си представя обучителното звено, Абрашева отговори, че трябва да се надгради, като първо навременно се правят обучения на Районните и Секционните избирателни комисии. Трябва да има и практически казуси, възниквали при предишни избори, добави Абрашева.

Моята визия е ЦИК да продължи да се утвърждава като независима, професионална, модерна и общество отговорна институция. Бих работила за прозрачност и обществено доверие, отбеляза Абрашева.

Тя допълни, че ЦИК следва да поддържа открит диалог с медиите и обществото, гражданските организации и професионалните общности. Важна рокля има Общественият съвет към ЦИК, защото е ценен механизъм за партньорство между изборната администрация и обществото, добави кандидатът.

Стоянка Балова: Не трябва да се съобщават междинни резултати в изборния ден

Стоянка Иванова Балова – Цветкова е кандидат за член на ЦИК от "Прогресивна България".

Изказването ѝ бе в отговор на въпрос от президента дали трябва или не трябва да се съобщават междинните резултати.

Балова добави, че това е инструмент за подвеждане на избирателя и по този начин той може да се увлече в една или друга посока и отчете, че е научно доказано въздействието върху колебаещия се избирател. Според нея не трябва да се споменават междинни резултати в изборния ден и през скрити послания чрез цветове и метафори, например.

При представянето си Балова заяви, че трябва да се обърне по-сериозно внимание на обучителното звено на ЦИК, също така да се помисли за професионален избор на администрация.

Изборният кодекс е вече остарял трябва да бъде осъвременен, но не преди поредните избори, а чрез обществен широк дебат, така че да има стабилност“, каза Балова.

Исмаил Осман: Трябва да се обезпечи финансово звеното за обучение на ЦИК

Трябва да се обезпечи финансово звеното за обучение на ЦИК, каза Исмаил Осман, предложен от партия ДПС за зам.-председател на ЦИК.

Според него такива звена трябва да има и в Районните избирателни комисии и да се работи целогодишно, а не непосредствено преди изборите.

Мисля, че в ЦИК трябва да обърне по-голямо внимание към звеното за обучение, както и по отношение прозрачността при взимането на решенията от ЦИК, посочи Осман. Според него мотивите трябва да са по-изчерпателни и разбираеми за гражданите. Според Осман трябва да се подобри комуникацията с гражданите, като ЦИК участва по-активно в социалните мрежи.

На въпрос от президента Илияна Йотова за проблемите в СИК, за които членовете на тези комисии са споделили на Осман, той посочи, че проблеми има с попълването на протоколите. Те трябва да са на по разбираем и опростен език, а не да са написани на по-висок стил и гражданите да не могат да го разбере, каза Исмаил Осман.

Той обясни и за друг проблем, по думите му има случаи, когато ЦИК изисква от кметовете на малки населени места информация за активността от секциите, те отиват на място да я потърсят, защото нямат секретар, който да го направи вместо него, а представители на партия подават сигнал до РИК или ОИК, че кметът влиза в СИК.

Иван Карчев: Натрупал съм достатъчен опит и експертиза в изборната администрация

Натрупал съм достатъчен опит и съм придобил експертиза в изборната администрация. Този опит ще е полезен за състава на новата Централна избирателна комисия (ЦИК). Това каза кандидатът за член на ЦИК, предложен от "Прогресивна България", Иван Кърчев.

Той отбеляза, че за прозрачна дейност на ЦИК помага предоставянето на информация навреме на медиите и обществото.

Той посочи, че има пропуск в законодателството и РИК и ОИК трябва да имат правомощието да освобождават съответния член на СИК, който не си е свършил работата добре. Това е един от начините да се промени функционирането на изборната администрация, смята Кърчев.

В края на изборния ден ставаме свидетели на грешки. Както има изисквания за другите избирателни комисии в Изборния кодекс, трябва да има изисквания и за секционните комисии, каза той. Сега имаме малко изисквания към тях, а от тях зависи голяма част от изборния процес, добави кандидатът за член на ЦИК.

На въпрос от Илияна Йотова относно грешки при печатането на бюлетини Кърчев посочи, че всяка Районна избирателна комисия (РИК) има две задължения за отпечатването на бюлетините с имена и номера. В РИК следят дали имената от съответния избирателен район са изписани правилно и дали те съответстват на подредбата. Отговорността трябва да е на РИК да провери дали са подадени правилно имената на кандидатите и дали отговарят на номерата, каза Иван Кърчев.

Анна Александрова: Ако бъда избрана за член на ЦИК, ще работя за целогодишно обучение за секционните избирателни комисии

Ако бъда избрана за член на ЦИК, ще работя за повишаване на професионалния капацитет на изборната администрация, на първо място – за обучително звено и целогодишно обучение за секционните избирателни комисии, посочи Анна Александрова, номинирана от коалиция ГЕРБ-СДС за член на ЦИК.

Независимата и професионална изборна администрация е ключова предпоставка за провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, каза още при представянето си Александрова.

Тя добави, че ще се ръководи от спазване на принципите на закона и ще бъде политически безпристрастна. Тя отчете, че е особено важно е решенията на

ЦИК да бъдат не само законосъобразни, но добре мотивирани и разбираеми за обществото.

По време на изслушването президентът Йотова постави темата с проблемните разпоредби в Изборния кодекс, като Анна Александрова заяви, че проблеми има, отбелязани са в докладите на ЦИК, но без ясно мнозинство е трудно да бъдат взети тежки политически решения. Тя посочи, че през последните четири-пет години е имало политическа несигурност и е имало няколко дебата в парламента по отношение проблемите в Изборния кодекс. Надявам се мнозинството в 52-рото Народно събрание да успее да промени Изборния кодекс, така че да бъдат взети забележките и проблемите в работата и ние, ако бъдем приети като членове на ЦИК, да можем да ги прилагаме, както са приети, добави Александрова.

Вяра Тодева: Трябва да бъдат предприети реални действия за създаване на публичен регистър на избирателите

Трябва да бъдат предприети реални действия за създаване на публичен регистър на избирателите. Той би ограничил предпоставките за злоупотреби и би създал по-голяма прозрачност в изборния процес. Следва да се положат максимални усилия за надграждане на звеното, което отговаря за машинното гласуване, каза Вяра Тодева, кандидат за член на ЦИК. Тодева е предложена от "Продължаваме промяната - Демократична България“.

Тя постави и въпроса за повишаване на прозрачността и публичността в работата на комисията. Считам, че следва да се анализира практиката да се приемат решения без да се публикуват на онлайн страницата на комисията, каза още Тодева

По нейните думи пред изборния процес предстоят важни предизвикателства, като подготовката и обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Честите промени в послания момент създават редица проблеми впоследствие. Считам че една от първите задачи трябва да бъде създаване на обучително звено. Изграждането му и привличането на външни експерти и преподаватели от академичната общност ще допринесе за по-добро качество при обучението, добави Тодева.

Йорданка Ганчева: Иска ми се ЦИК да повиши сътрудничеството си с държавните органи и с академичните среди,

Иска ми се Централната избирателна комисия (ЦИК) да повиши повече сътрудничеството си с всички държавни органи и с академичните среди. ЦИК трябва да засили участието си в повече национални и международни срещи на тема избори, каза Йорданка Ганчева, кандидат за секретар на ЦИК, предложена от ГЕРБ-СДС.

Според Ганчева доверието в ЦИК би се повишило съществено ако има комисията има материална база. ЦИК е в сградата на НС и въпреки, че имаме идеи, пространството и физическите трудности ни пречат, добави тя.

Като действащ член на комисията и кандидат за секретар би следвало да обърна повече внимание на орган, тъй като имам опита и експертизата, от това, че съм настоящ член.

Алина Добрева: Повишаване на доверието в изборния процес ще бъде сред приоритетите ми

Сред приоритетите ми като член на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще бъдат повишаване на доверието в изборния процес и улесняване на прилагането на изборните правила от гражданите. Това каза кандидатът за член на ЦИК Алина Добрева, предложена от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Това може да се постигне с прозрачност и професионализъм, обясни тя. Добрева подчерта, че трябва да започне излъчване на заседанията на ЦИК с включени през цялото време микрофони.

Трябва да има максимален диалог с експерти и граждански организации, който да бъде приложен своевременно, добави Добрева.

Тя подчерта, че трябва да бъде улеснен достъпът на експерти до заседанията на ЦИК. Публикуването на доклади и жалби трябва да става своевременно по достъпен и проследим начин. Трябва да достигаме до всички групи от обществото, както и да се задълбочи обучението на изборната администрация, отбеляза Добрева.

Според нея методическите указания и протоколите трябва да са в максимално опростен вид. Трябват стандарти и ясни рамки за смяна на членове на секционните комисии, както и да има възможност за добро обучение на членовете им, смята тя.

Георги Баханов: Като дългогодишен член на ЦИК съм установил като голям проблем избирателната активност

От моята дългогодишна практика като член на Централната избирателна комисия (ЦИК) съм установил като голям проблем избирателната активност, възможността или невъзможността да гласуват българските граждани по адрес, каза кандидатът за член на ЦИК Георги Баханов. Той е предложен за член на комисията от ГЕРБ-СДС.

Той допълни, че единствената възможност да се гласува по настоящ адрес е със заявление, което определи като административна трудност.