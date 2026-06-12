62-годишна плевенчанка преведе €33 000 на измамници след AI репортаж

62-годишна жена от Плевен е станала жертва на измама, след като е превела 33 000 евро на хора, представили се за представители на инвестиционна компания. По случая се води разследване под ръководството на Районната прокуратура в града.

От държавното обвинение съобщиха, че жената е била подведена чрез видеорепортаж, разпространяван в социална мрежа. Според разследващите съдържанието вероятно е било генерирано с помощта на изкуствен интелект (AI).

С обещание за доходност

В клипа популярни личности - телевизионен водещ и политически лидер - рекламирали инвестиционна програма, която обещавала възможност за печалба и подобряване на финансовото състояние на участниците.

След като последвала посочените в публикацията линкове, жената получила обаждане през мобилно приложение от мъж, представил се за мениджър на компанията.

Той я убедил да преведе наличните си средства по посочена банкова сметка с обещанието, че парите ще бъдат инвестирани и ще носят доходност. Според указанията преводите трябвало да бъдат на суми до 10 000 евро.

В рамките на няколко банкови трансакции жената превела общо 33 000 евро. Малко след това връзката с предполагаемите представители на компанията била прекъсната.

От прокуратурата уточняват, че нанесената имотна вреда е в размер на 33 000 евро, а разследването продължава.

Нова вълна от онлайн измами

От държавното обвинение предупреждават и за зачестили случаи на т.нар. романтични измами в област Плевен.

При тях извършителите осъществяват контакт с жертвите чрез социалните мрежи, най-често чрез покани за приятелство и продължителна онлайн комуникация. Впоследствие убеждават потърпевшите да изпращат пари, като в някои случаи хората дори теглят банкови кредити или бързи заеми.

Според прокуратурата става въпрос за международни киберпрестъпления, които се организират през интернет платформи и социални мрежи, пише БТА.