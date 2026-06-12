24 часа в неизвестност: Скалата си мислел, че има рак

Дуейн "Скалата" Джонсън може да изглежда като човек, който минава през всичко с усмивка и мускули от гранит, но дори той има моменти, в които страхът го хваща неподготвен.

54-годишният актьор, бивш професионален кечист и номиниран за "Златен глобус" разказа откровено за здравето си в интервю за Esquire. В него Джонсън сподели, че наскоро сериозно се уплашил, след като открил бучка в единия си тестис.

Случило се малко преди пресконференция за предстоящия му филм "Джуманджи: Отворен свят" ("Jumanji: Open World"). Джонсън бил под душа, когато забелязал проблема.

"Между другото - добре съм. Но тогава не знаех това, а нещото наистина болеше", уточни той пред изданието.

24 часа неизвестност

Джонсън призна, че първоначално решил да запази притеснението за себе си. Не казал дори на съпругата си Лорън Хашиан, с която са заедно от близо две десетилетия.

"Не исках да я тревожа, преди да знам дали изобщо има за какво да се тревожи", обясни той.

По-късно актьорът отишъл на лекар. След прегледа чул, че бучката може да е епидидимит - възпаление на епидидима, навитата тръбичка в задната част на тестиса, която участва в пренасянето на сперматозоиди. Но лекарят му казал и другата възможност - че подобен симптом може да бъде свързан с рак на тестиса.

Джонсън трябвало незабавно да си направи ехографско изследване, но едва след като приключи ангажимента си около "Джуманджи".

"Така че трябваше да живея с това 24 часа, без да знам. И трябваше цял ден да съм на линия - да се шегувам, да говоря пред хора", разказа той.

По-малко шум, повече мир

Джонсън навърши 54 години на 2 май и в интервюто призна, че в този етап от живота си се опитва да живее по-спокойно и по-малко демонстративно.

"Стигнах до момент в живота си, в който чувствам, че съм работил много, за да бъда просто в мир със себе си", каза той.

Актьорът говори и за промяната, през която мъжете често минават с възрастта - от младежкото самодоказване до по-тихото търсене на смисъл.

"Като мъже, като млади момчета, тийнейджъри, в 20-те си години, се опитваме да открием кои сме. После, в 30-те, онази тийнейджърска перченост и самоувереност започва да отслабва", сподели Джонсън.

По думите му в 40-те години човек вече често има работа, семейство и някаква стабилност, но тогава идва друг въпрос.

"Чакай малко... Кой съм аз? Какво е моето "защо"?"

"Петото ниво" на Скалата

Джонсън нарича 50-те си години "петото ниво" - период, в който вече не иска всичко да бъде шумно и показно.

"Когато стигнах моето пето ниво, започнах много да работя върху това да разбера какво означава мирът. Нещата в моя свят станаха по-малко представителни, по-малко насочени към показване и повече в духа на: "Ще си свърша работата и ще го направя възможно най-тихо", каза той.