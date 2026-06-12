Арестуваха сириец с фалшиви документи на летище "Васил Левски"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, представил пред служител на летище "Васил Левски" неистински документи.
На 11 юни, около 5:30 часа на "заминаващи" на летището, обвиняемият представил пред служител на аерогарата фалшив български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек.
По случая е образувано досъдебно производство, за подобно престъпление се предвижда затвор до 8 години.
С постановление на наблюдаващ прокурор М.Ю. е задържан за срок до 72 часа.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.