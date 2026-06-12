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Арестуваха сириец с фалшиви документи на летище "Васил Левски"

Грози го до 8 години затвор

12.06.2026 | 16:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, представил пред служител на летище "Васил Левски" неистински документи.

На 11 юни, около 5:30 часа на "заминаващи" на летището, обвиняемият представил пред служител на аерогарата фалшив български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек.

По случая е образувано досъдебно производство, за подобно престъпление се предвижда затвор до 8 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.Ю. е задържан за срок до 72 часа.

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