Арестуваха сириец с фалшиви документи на летище "Васил Левски"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, представил пред служител на летище "Васил Левски" неистински документи.

На 11 юни, около 5:30 часа на "заминаващи" на летището, обвиняемият представил пред служител на аерогарата фалшив български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек.

По случая е образувано досъдебно производство, за подобно престъпление се предвижда затвор до 8 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.Ю. е задържан за срок до 72 часа.