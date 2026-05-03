Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си

Официална причина не беше посочен

03.05.2026 | 07:47 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан, предаде ДПА.

Според публикуван указ мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки.

Първоначално санкциите ще останат в сила 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 г. до февруари 2020 г.

Самият Богдан предположи във фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена Зеленска в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат.

Още през април Зеленски получи ново отличие в Нидерландия за защитата си на свободата.
(БТА)

