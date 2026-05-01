Петима млади мъже са жертвите на бруталната катастрофа край Ботевград, отивали на работа

Алкохолната проба на водача на товарния автомобил е отрицателна

01.05.2026 | 17:10 ч.
БГНЕС

Мъже на възраст между 30 и 40 години са жертвите на бруталната катастрофа край Ботевград. Те най-вероятно са пътували за работа в посока София рано сутринта. По неясни до момента причини техният автомобил навлиза в насрещната лента. Водачът на ТИР-а срещу тях се опитва да избегне челния удар, но не успява. Сблъсъкът е толкова силен, че двигателят на колата, в която били мъжете, буквално се врязва в купето. Всички работници загиват на място. 

Свързани статии

Жертвите са от монтанското село Мадан, съобщава "Труд"

Часове наред след тежкия инцидент пътят към Ботевград е блокиран. Пътуването е изключително затруднено дори в момента - образуват се огромни тапи в обходните маршрути. 

"Алкохолната проба на водача на товарния автомобил е отрицателна. Пътнотранспортното произшествие е изключително тежко. В момента се извърша оглед на местопроизшествието. Причините тепърва ще се установят. За целта ще бъдат назначени необходимите експертизи", заяви Радка Цекова, зам.-окръжен прокурор на София. 

Междувременно пътни експерти посочиха, че трасето, на което се е случил инцидентът, често обърква водачите заради спорна маркировка. Става дума за път I-1 край Ботевград.

Шофьорите смятат, че пътят е еднопосочен, а всъщност той е двупосочен. От Европейския център за транспортни политики (ЕТЦП) коментират, че това е възможно обяснение защо автомобилът на мъжете нахлува в насрещното. 

