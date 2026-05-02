Обрат: Украйна учи Запада как се води модерна война

Когато Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., мнозина предсказаха, че далеч по-голямата военна мощ на Русия ще ѝ осигури бърза победа. Вместо това украинските сили изтласкаха руснаците от столицата, принуждавайки ги да влязат в брутална, продължила години наред битка в източната част на страната. И през цялата тази битка Украйна разработи оръжия, тактики и производствени процеси за отбраната, които партньорските държави сега искат.

"Особено през последните две години стана много очевидно, че Украйна е разработила технологии, както и тактики на бойното поле, които са полезни за други военни организации", заяви пред Business Insider бившият генерал-майор от австралийската армия Мик Райън, стратег по въпросите на войната.

Сега партньорите искат достъп до украинското оръжие, за да се учат от техниките за неговото производство и да интегрират украинските тактики в собствените си въоръжени сили.

Въоръжените сили на Украйна в момента са "безспорно най-закалените в бой и най-добрите в Европа", заяви пред BI Майкъл Кларк, бивш съветник по въпросите на сигурността на Обединеното кралство и сегашен анализатор в областта на отбраната. И съюзниците обръщат внимание на това.

Партньорските държави отдавна обучават украинските войски да се сражават срещу Русия, но все повече ролите се обръщат,

като украинците споделят своя опит с въоръжените сили на НАТО и се включват в техните програми за обучение, особено в областта на воденето на война с дронове.

По повод откриването на нов тренировъчен лагер за украински войници в Полша миналата година полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви:

"Това не е едностранен процес", като добави, че "ние ще черпим от украинския опит".

Генералният секретар Марк Рюте заяви миналата година, че "Украйна е двигател, когато става въпрос за военни иновации и технологии за борба с дроновете" и че готовността на Украйна да споделя опит със съюзниците си е "много важна".

Украйна твърди, че много съюзници са изразили интерес към закупуването на нейното оръжие, но износът остава ограничен, тъй като войната има приоритет.

Чуждестранният интерес се усили с началото на войната в Иран, тъй като САЩ и партньорите им се сблъскаха с заплахи от дронове, подобни на тези, с които Украйна се бори от години.

Тези заплахи стимулираха търсенето на евтините украински дронове-прехватчи и на опита на страната в противодействието на такива атаки. Украйна заяви, че технологията ѝ вече се използва в региона, като нейни експерти консултират партньорите по въпросите на противовъздушната отбрана.

Оборонната промишлена база на Украйна има "предимство като първа в света", заяви Кларк, наричайки я "най-добрият и единствен доставчик на краткосрочни технологии за борба с дронове, които са доказани и могат да бъдат произведени много бързо".

Украйна произвежда оръжия и в партньорски страни, за да ускори производството и да намали риска от атаки - процес, който запознава западните фирми с нейните методи.

Партньорите искат да почерпят опит от начина, по който Украйна произвежда оръжие, като признават, че Украйна често успява да го прави по-бързо и по-евтино, благодарение на различни производствени процеси, по-малко бюрокрация и по-тясно сътрудничество с военните. Представители на НАТО похвалиха бързината и иновативността на Украйна и заявиха, че западните фирми трябва да вземат това под внимание.

Троелс Лунд Поулсен, министърът на отбраната на Дания, по-рано заяви пред BI, че иска отбранителните фирми в страната му да се учат от украинските, за да "пренесат част от уроците, научени от отбранителните компании в Украйна, обратно към датските отбранителни компании". Той също така заяви, че производството на украински оръжия в Дания ще даде на нейните въоръжени сили достъп до по-нови технологии и боен опит.

Министърът на отбраната на Норвегия заяви тази седмица, че сделката за производство на украински дронове в Норвегия "укрепва норвежката отбранителна промишленост". Западните компании също си сътрудничат с украинските, за да работят в Украйна, като се стремят да се възползват от иновациите, породени от бойните условия.

Украйна все повече произвежда собствено оръжие, но все още разчита на модерно западно оборудване. САЩ, например, произвеждат ключово оръжие като системи за противовъздушна отбрана, за които Украйна няма заместители. Киев се стреми да намали зависимостта си от чуждестранни технологии и да разчита повече на финансиране и партньорства, като използва нарастващия си опит за задълбочаване на дългосрочните връзки с партньорите.