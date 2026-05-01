Костадинов за ситуацията у нас: Демографска катастрофа, инфлация, ръст на цените

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира конфигурацията в новия парламент и целите пред партията му. Той отбеляза промяната в атмосферата още от първия ден.

"Хубавото на този парламент е, че липсват фигурите, които принизяваха институцията с непристойно поведение. Ние няма да се впишем в търсения "добър тон" на всяка цена. Ако това да показваш недъзите на обществото означава да бъдеш лошото момче – така да бъде", заяви той пред bTV.

Според Костадинов настоящият парламент се отличава с по-ясна политическа конфигурация, по-малко партии и ясна политическа отговорност.

"Ние сме призвани да бъдем будната съвест в един парламент, в който всички говорят едно и също", смята той и обрисува ситуацията в страната според него:

"Демографската катастрофа, инфлацията, ръстът на цените, състоянието на образованието и сигурността – всичко това е точно така, както го казваме. Изцяло сме зависими в момента от доставките на втечнен газ от САЩ, реална диверсификация липсва. Имаме възможност да избираме между скъп газ и скъп газ от един и същи доставчик", каза той.

И добави, че "Възраждане" искат отпадане на санкциите срещу Русия.

От партията са внесли няколко конкретни предложения - прекратяване на договора с Украйна, оттегляне на гаранции по заем, промени в закона за НСО и правила за избор на ВСС.