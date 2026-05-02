На Зеленски му писна от Тръмп: Какво означава това за отношенията му със САЩ?

Само за два месеца украинският президент Володимир Зеленски премина от първия световен лидер, подкрепил военна операция на САЩ в Близкия изток, до открита критика към външната политика на Вашингтон. Промяната на тона идва в момент, когато Украйна и САЩ отново са стигнали до трудна безизходица в двустранните отношения, тъй като Вашингтон е погълнат от войната срещу Иран и крехката дипломация около евентуално уреждане, пише Kyiv Independent в свой анализ, озаглавен "Как Зеленски изчерпа търпението си към Тръмп - и какво означава това за отношенията между САЩ и Украйна".

Публичните послания на Вашингтон, несигурността относно запасите от оръжие и това, което украинските служители описват като нарушени обещания, подхранват разочарованието на Киев, според трима източници, с които Kyiv Independent разговаря.

"Ясно е с кого си имаме работа... има обективно трудни ситуации, които не благоприятстват положителна атмосфера", казва висш украински служител.

Въпреки че служителите се въздържат да описват ситуацията като разрив, дефицитът на доверие става все по-труден за скриване.

Опитите на Зеленски за сътрудничество

В украински език има израз, често превеждан като "железни нерви", и много жители на Киев го използват, когато описват как Зеленски подхожда към отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп. В продължение на месеци този подход означаваше сдържаност. През декември, рамо до рамо с Тръмп, след разговори, насочени към възобновяване на преговорите с Русия, Зеленски отправи само контролирана усмивка, когато американският президент заяви, че "Русия иска да види една успешна Украйна успешна".

"Звучи малко странно, но Путин беше много щедър в чувствата си към успеха на Украйна", каза Тръмп, дори когато Русия продължаваше масираните атаки, насочени към гражданска инфраструктура, в опит да замрази Украйна.

Оттогава този момент се превърна в илюстрация за това как Киев се опитва внимателно да управлява отношенията си с Тръмп: преглъщайки разочарованието си публично и отмъщавайки само когато е необходимо.

Но последните месеци показаха видима промяна. В едно от последните си изявления Зеленски директно разкритикува двамата американски пратеници, участващи в мирния процес в Украйна, заявявайки, че подходът им показва липса на уважение към Киев.

"Неуважително е да отидеш в Москва, а не в Киев, просто е неуважително", каза Зеленски на 20 април.

Украинският лидер също така разкритикува вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за това, че е похвалил спирането на американската военна помощ за Украйна, заявявайки, че тази позиция е от полза за Русия и отслабва Съединените щати.

Решението му да не коментира публично след стрелбата на вечерята на кореспондентите в Белия дом вече е част от модел.

"Разбира се, ние осъждаме насилието", казва украински служител. "Но би било неуместно, като се има предвид, че САЩ не правят никакви изявления, дори когато сме подложени на масирани атаки."

Въпреки това украинските служители настояват, че това не е умишлена конфронтационна стратегия.

"Отвътре нямаме впечатлението, че критиките са се увеличили", отбелязва същият служител. По-скоро, обясняват те, самите отношения са се променили и посланията на Украйна просто са се адаптирали към тази реалност. "Има много публична комуникация. Реакцията последва ситуацията."

Александър Мережко, председател на комисията по външни работи на украинския парламент, казва, че Зеленски се опитва да поддържа труден баланс.

"Виждам, че президентът е избрал правилния път в известен смисъл", коментира той. "Той се отнася с Тръмп с голямо уважение, но ако не е съгласен с нещо, го казва открито."

Този баланс става все по-труден. Войната с Иран и нейните последици Володимир Зеленски беше сред първите лидери, които публично подкрепиха американската и израелската кампания срещу Иран, заявявайки, че Техеран отдавна е замесен във войната на Русия срещу Украйна.

"Иранският режим нанесе толкова много вреди на Украйна", отбеляза той.

Киев се надяваше, че подкрепата на кампанията на Вашингтон ще засили стратегическото значение на Украйна в очите на Тръмп. САЩ обаче станаха още по-враждебни към Киев. Тъй като военната кампания не успя да доведе до значителна промяна на режима и Вашингтон се съсредоточи върху управлението на ескалацията, Украйна на практика беше извадена от дневния ред, а в същото време Русия се възползва от последствията. В средата на април Вашингтон издаде второ освобождаване от санкции върху руския петрол, позволявайки ограничени продажби на фона на глобалните опасения относно недостига, причинен от войната, и прекъсванията, свързани с блокадата на Ормузкия проток. За Киев този ход беше възприет като предателство.

Само два дни по-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент публично заяви, че администрацията "няма да поднови генералния лиценз за руски петрол". Дори висши американски служители тайно са смятали, че освобождаването от отговорност е ненужно и би имало малко реално въздействие върху пазарите, твърдят от Kyiv Independent, което прави промяната в позицията на Бесент още по-трудна за разбиране от Киев.

Удължаването на срока дойде и малко след като руският пратеник Кирил Дмитриев посети университет в Щатите, където се смята, че е лобирал за освобождаването от санкции. Украински служител определи хода като нещо, което "изпраща негативни сигнали". Друг човек, запознат с преговорите, казва, че Украйна първоначално е получила уверения, че освобождаването ще бъде строго временно и ще има само за стабилизиране на цените, което е накарало Киев да не ескалира въпроса публично. Източникът твърди, че Украйна е "действала правилно" и се е доверила на тези дипломатически уверения.

По време на последвало посещение във Вашингтон, където висши украински служители се срещнаха с американските си колеги, на Киев отново получава уверението, че освобождаването няма да бъде удължено.

"Нямаше причина да се смята, че нещо се е объркало", казва източникът, добавяйки, че когато удължаването в крайна сметка е станало факт, политическата логика се променила. "След това бяхме освободени от ограничения. Ако едната страна не спази обещанията си, другата може да реагира съответно."

Тази промяна бързо стана видима.

Посланикът на Украйна в САЩ, Олга Стефанишина, публично разкритикува решението, като написа в "X", че Киев "настоятелно призовава администрацията на САЩ да възстанови санкциите върху руския петрол и петролни продукти". Нейното изявление беше един от най-ясните публични признаци досега, че украинските власти са все по-склонни открито да оспорват позицията на Вашингтон.

"Отказът от права е само върхът на айсберга", казва източник.

По-дълбокият проблем, твърдят властите, не е петролът, а доверието.

Въоръжаване, НАТО и нарастващо разочарование

Военното сътрудничество се превърна в друг източник на тихо безпокойство. За разлика от администрацията на Байдън, Белият дом на Тръмп се въздържа от предоставяне на пряка военна помощ на Украйна. Вместо това, помощта все повече идва чрез продажби на оръжие и механизми за обществени поръчки, включващи съюзници от НАТО. Някои доклади предполагат, че Вашингтон използва доставките на оръжие за Украйна като лост в по-широки преговори с европейските правителства.

Служител на Министерството на отбраната на САЩ отхвърли това твърдение.

"Ние гарантираме, че американските сили и тези на нашите съюзници и партньори разполагат с това, от което се нуждаят, за да се борят и да спечелят", казва той пред Kyiv Independent.

Разочарованието обаче нараства в цяла Европа. Източник, запознат с дискусиите, заявява, че има "значително разочарование от тази администрация" и че това пряко засяга способността на Украйна да си осигури оръжията, от които спешно се нуждае. Някои правителства, допринасящи за усилията за обществени поръчки, искат подкрепата им да остане поверителна поради политическа чувствителност.

"Много е трудно да се насочат тези пари дори за закупуване на ракети за системите Patriot", добавя източникът.

Системата за противовъздушна отбрана се превърна в едно от най-неотложните военни пречки на Украйна. Произведени в САЩ, системите Patriot остават най-ефективната защита на страната срещу руски балистични ракетни атаки - заплахи, които малко други системи могат надеждно да спрат. Недостигът стана толкова сериозен, че Зеленски инструктира командира на украинските ВВС да се свърже директно с партньори, които преди това бяха обещали ракети Patriot и други системи за противовъздушна отбрана.

Някои служители смятат, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте също има отслабена позиция спрямо Тръмп, особено след напрежението заради това, което Вашингтон смята за недостатъчно участие на НАТО по време на войната с Иран.

Рюте изигра централна роля в договарянето на Списъка с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), подписан през юли от НАТО и САЩ, който създаде рамка за съюзниците спешно да закупят военно оборудване за Украйна. Този механизъм сега изглежда по-малко сигурен.

Сделката за дронове, която никога не се материализира

Нарастващото разочарование се подхранва от предложеното партньорство на Украйна с Вашингтон за дронове - споразумение, което Киев твърди, че САЩ до голяма степен са игнорирали. Според източник, запознат с дискусиите за дроновете, Украйна многократно е поемала инициативата, включително директно пред Тръмп и неговия екип. Предложението се фокусира върху споделяне на изпитани в бойни действия украински технологии за дронове, по-специално системи, предназначени за противодействие на произведените в Иран дронове за атака "Шахед" - точно видът заплаха, с която американските сили сега се сблъскват в Близкия изток.

Киев е натрупал този опит през годините, под натиска на войната. Украинската противовъздушна отбрана е разработила едни от най-ефективните стратегии в света за прихващане на масови атаки с дронове. След изострянето на конфликта с Иран, американските служители сякаш осъзнаха, че са "пропуснали добра възможност", казва източникът.

Киев поднови предложението, но все пак не получи отговор.

"Тръмп инструктира хората си да проучат въпроса, но нищо не се случи", твърди източникът.

За украинските служители предложението беше и част от по-голямо усилие за ангажиране на Тръмп чрез това, което те смятаха за предпочитания от тях политически език: преговори. Но дори това не успя да промени публичния му тон.

"Последният човек, от когото се нуждаем от помощ, е Зеленски", каза Тръмп на 13 март. "Нямаме нужда от помощта на Украйна. Ние знаем повече за дроновете от всеки друг."

Забележката обобщи по-големия проблем.

Какво следва?

Въпреки очевидното разочарование, украинските власти настояват, че не са се отказали от Вашингтон. В частност те остават уверени, че след като войната с Иран приключи, Съединените щати отново ще се ангажират по-сериозно с украинския въпрос.

"Смятаме, че те ще станат по-активни с наближаването на изборите и след като нещата с Иран започнат да се успокояват малко", на мнени е висш украински служител.

Служител на Белия дом заяви пред Kyiv Independent, че администрацията остава ангажирана с прекратяването на войната на Русия срещу Украйна, но се позова на собственото обяснение на Тръмп: в този момент "САЩ са заети с Иран".

За Киев този отговор е незадоволителен, но познат.

Мерейко казва, че стратегията на Украйна е непроменена: да остане ангажирана, да остане уважителна и да продължи да оказва натиск.

"Опитваме се да продължим да се отнасяме с уважение към Тръмп, защото той е лидер на най-голямата демократична държава, която е наш партньор", казва той. "Вашингтон продължава да ни помага, макар и не до степента, в която бихме искали."

Той признава колко изтощителна е станала тази стратегия.

"Понякога е много трудно, осъзнавам. Но трябва да покажем постоянство", каза Мерейко. "Тръмп цени постоянството, така че трябва да продължим да работим, колкото и трудно да е."