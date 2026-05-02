Джими Лай - магнатът, който разгневи Китай и вероятно ще умре в затвора

От близо 2000 дни 78-годишният медиен магнат Джими Лай се намира в изолация в затвора. Той бе осъден по закон, наложен от Китай, целящ да задуши свободата на печата в Хонконг. ДВ го удостои с награда за свободно слово.

Джими Лай пристига от Южен Китай в Хонконг като пътник без билет. Тогава той е само на 12 години и не разполага с никакви средства, но знае какво иска – свобода и по-добър живот. Едва ли тогава той е предполагал колко важна роля ще играе бившата британска колония в живота му.

Лай беше арестуван през декември 2020 г., след като в Хонконг беше приет новият "Закон за националната сигурност", наложен от китайското правителство заради демократичните протести срещу намесата на Пекин в гражданските свободи на Хонконг.

Вече от почти 2000 дни 78-годишният медиен магнат се намира в изолация в затвора "Станли". Продължилото години наред съдебно дело срещу него приключи през февруари тази година с присъда от 20 години лишаване от свобода – за предполагаемо "сътрудничество с чуждестранни сили". Той не се призна за виновен, но въпреки това адвокатите му обявиха, че няма да обжалват присъдата.

Неговата присъда е най-тежкото наказание, наложено досега по Закона за националната сигурност. За много хора процесът срещу Лай символизира сериозното подкопаване на свободата на печата в Хонконг като част от по-широката стратегия на Пекин за заглушаване на критичните гласове.

"Свободата на печата не e даденост"

В знак на признание за неговия ангажимент в защита на свободата на печата и свободата на словото, ДВ удостои Джими Лай с тазгодишната награда "Свобода на словото". От 2015 г. с нея ДВ отличава журналисти и защитници на правата на човека, за да привлече вниманието към ограниченията на свободата на печата и тревожните ситуации с правата на човека по целия свят.

Синът на Джими Лай, Себастиен, от години се бори за освобождаването на баща си. В интервю за ДВ той заяви: "Хората, които се борят за свободата или за свободата на другите, никога не са сами".

За баща си той каза: "Вярвам, че ако знаеше за наградата, щеше да бъде много щастлив".

От пътник без билет до медиен магнат

Джими Лай е роден в заможно семейство в Гуанджоу, Южен Китай. Животът на семейството е напълно разбит от китайската гражданска война – бащата е избягал, а майка му е изпратена в трудов лагер. Семейството изгубва всичко.

На 12 години Лай решава да тръгне за тогавашната британска колония Хонконг, за да следва мечтата си за свободен и достоен живот.

В Хонконг през 1960-те години Лай започва от нулата, но успехът на неговия моден бранд "Джордано", основан през 1981 г., го превръща в текстилен магнат. Кървавата разправа с протестиращите на площад "Тянанмън" в Пекин през 1989 г. бележи друга повратна точка в живота му.

Дългогодишен защитник на демокрацията в Хонконг

Заради неговата публична подкрепа за демонстрантите и критиката в негово отворено писмо до тогавашния китайски премиер Ли Пън бизнесите му в континентален Китай са включени в черен списък. След това той се насочва към медийния сектор и основава списанието Next Magazine, а по-късно и вестник Apple Daily.

С публикациите си Лай се превръща в един от най-острите критици на Пекин. Той дори участва лично в улични протести – например по време на "Движението на чадърите" през 2014 г., а през 2019-а и в протестите срещу Закона за екстрадицията.

След влизането в сила на Закона за националната сигурност през 2020 г. Лай е арестуван, а година по-късно вестникът му Apple Daily прекратява дейността си. Миналия декември медийният магнат, който притежава и британско гражданство, беше признат за виновен за "злобна омраза" към Китайската комунистическа партия (ККП). Обвинен е, че съзнателно е използвал Apple Daily и личното си влияние, за да стартира кампании, целящи да подкопаят легитимността и авторитета както на ККП, така и на правителството на Хонконг.

Дали Джими Лай някога ще излезе на свобода?

"20-годишната присъда е смъртна присъда", казва синът му Себастиен Лай и допълва, че семейството му е много загрижено за здравето на 78-годишния мъж зад решетките. "Лай страда от диабет, през последната година е отслабнал силно и има редица здравословни проблеми", казва той.

Себастиен не е виждал баща си от пет години и може да поддържа връзка с него само по пощата. От съображения за сигурност той не може да се върне в Хонконг. За него е много болезнено да знае, че е много голяма вероятността баща му да умре в затвора.

Прокуратурата обаче се позовава на медицински експертизи, според които Лай е в "стабилно" състояние. Тя отхвърля твърденията за влошаващото се здравословно състояние на Лай и твърди, че той е държан в изолация по негово собствено желание - от съображения за сигурност.

През 2025 г. американският президент Доналд Тръмп заяви, че е помолил китайския държавен глава Си Дзинпин да обмисли освобождаването на Лай. Идния месец Тръмп трябва отново да се срещне със Си в Пекин. Себастиен Лай вярва, че американският президент би могъл да се застъпи за освобождаването на баща му.