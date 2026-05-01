Усещаме по джоба: Цените са изкуствено завишени, ситуацията е катастрофална

Всеки българин усеща по джоба си увеличението на цените. Чисто статистически потребителската кошница достигна цена от 59 евро.

"Големият проблем е, че в рамките на година и половина, две, пазарът беше изтърван и ситуацията е катастрофална. Продуктите от потребителската кошница се обърнаха от това, което беше като номинал в лева, стана в евро. Започнаха да растат с темпа на инфлацията. Изнесоха се данни, за които няма никакви предпоставки да кореспондират с истинността - 7000 или 8000 проверки за 2-3 месеца означава, че контролният орган е работил с пълния капацитет на комисията, при положение, че търговските обекти са били наредени един до друг", каза бившият председател на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му е абсолютно невъзможно да се направят 7000 или 8000 проверки.

"Една проверка трае около 2 часа. Елементарна математическа сметка показва, че толкова проверки могат да бъдат извършени за няколко години. Комисията няма и такъв капацитет за толкова проверки. Контролният орган е с 2/3 намален числен състав. По-големият проблем е самата стратегия, която беше предприета, защото необоснованото завишаване на цените не би следвало да бъде основният фокус, тъй като нелоялните търговски практики са това, което завишават изкуствено цените. В чужбина потребителската кошница излиза по-изгодно", допълни Алипиев.

Той е на мнение, че хората вече са се адаптирали с цените в евро.

"Въпросът е, че цените на основните хранителни продукти са по-високи, отколкото са в други европейски държави - там, където икономиките са много по-развити. В рамките на година контролният орган, който бе натоварен с това да даде информираното съгласие за едно коректно предлагане, се насочи към неприсъщи за него дейности. И от докладите, и от това, което излиза като информация, става ясно, че не се извършват проверки върху нелоялните търговски практики по големите хранителни вериги, по търговци, които предоставят и услуги за бързи кредити", подчерта гостът.

60% от българите споделят, че пазаруват на промоция.

"Нормално е всеки да се простира спрямо чергата си и да намали това, което може. Дали тези промоции, за които аз много пъти съм твърдял и доказвал, че представляват нелоялна търговска практика, не изкривяват предлагането в посока качество на продуктите? Нелоялните търговски практики са два вида - между търговци и между търговци и потребители. Има две институции, които се занимават - КЗП и КЗК. Заради тези практики цените са завишени изкуствено", категоричен е Стоил Алипиев.