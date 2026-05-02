От "месомелачка" към прецизни удари: Русия сменя подхода

В продължение на повече от четири години Русия се опитваше да си проправи път през Украйна, изпращайки вълни от войници под вражески обстрел, залагайки, че самото им количество ще преодолее дори и най-решителната отбрана.

Това беше стратегия на бруталност, пропилени животи и минимални печалби. Около 1,3 милиона руски войници са били убити или ранени от началото на инвазията, като смъртните случаи се оценяват на 325 000. Но бойното поле се промени, което прави тази съмнителна тактика още по-неефективна.

Дронове обхождат фронтовата линия, разкривайки големи военни формирования почти веднага. Електронната война прекъсва комуникациите, а Украйна се научи да предвижда моделите на атака.

Подходът "месомелачка" става остарял и Русия го знае. На негово място бавно се налага по-тиха, по-трудна за откриване тактика, която според западни анализатори може да бъде по-опасна.

Сега руските подразделения се разделят на много по-малки екипи. Те се придвижват пеша, често през нощта, с минимален радиоконтакт, търсят пролуки в украинската фронтова линия и се промъкват незабелязани.

Групите обикновено се състоят от двама до четирима души, докато други войници излизат сами.

Тяхната мисия е да удържат скритите си позиции зад вражеските линии и да преведат още малки групи през същия пролом, за да съберат сили, достатъчни за провеждането на ефективна атака срещу украинските позиции от фланга или от тила. Тази тактика се развива от известно време в отговор на променящите се условия на бойното поле, но изглежда, че през последните месеци се използва все по-често.

Киър Джайлс е асоцииран сътрудник на Програмата за Русия и Евразия на Чатъм Хаус и автор на книгата "Кой ще защити Европа".

Той заяви пред The Telegraph:

"Отказът на Русия от атаките от типа "месомелачка" или "човешка вълна" е най-новата еволюция в характера на воденето на война на това, което е описано като прозрачно бойно поле в Украйна, където заплахите се идентифицират бързо с помощта на технологии. Вместо големи групи руски войници, които напредват на открито като „губи за куршуми“, настоящите тактики включват бавно, скрито проникване, предназначено да се възползва от пролуките в украинските позиции на фронтовата линия."

В края на април Институтът за изследване на войната отбеляза, че руските атаки обикновено са "с размерите на взвод или по-малки" и се случват по-често, вместо да са единични по-мащабни настъпления.

Междувременно, Critical Threats Project, един мозъчен тръст, съобщи, че руските войски действат в малки групи, които украинските сили често атакуват, но се мъчат да спрат.

В миналото Русия е използвала по-малки единици, за да проучва отбранителните линии, но такива екипи сега са основните атакуващи сили, а не предшественици на нещо по-голямо. За разлика от атаките с човешки вълни, екипите за инфилтрация могат да се промъкнат зад вражеските линии незабелязано и да нанесат неочаквани удари. След като по-малките части пробият украинската отбрана, те се окопават и задържат, често в изоставени сгради, дървета или кратери от снаряди, чакайки последващи екипи да пробият същата пролука.

Целта не е да се спечели незабавна престрелка, а да се установи достатъчно дълбоко присъствие, за да заплаши вражеските позиции от неочаквани посоки, принуждавайки защитниците да водят война на няколко фронта. През април тактиката беше документирана в цяла част от Източна и Южна Украйна - от Лиман и Часов Яр на север, през района на Покровск в централен Донецк, до Запорожкия фронт, както и в самата руска територия в Курска област.

Земляни каза:

"Те са най-успешни там, където украинската отбрана е най-слаба: кръстовища, флангове и в градски райони. Оцеляването остава ниска. Дори когато някои бойци се инфилтрират, те обикновено биват откривани и унищожавани от дронове или елиминирани от украински части. Невъзможно е да се пробие отбрана с такива групи. Възможни са само бавни, пълзящи настъпления, което води до много ограничени териториални придобивки с цената на големи жертви на квадратен километър."

Кадри от неразкрито място, заснети в края на април, показват малка група руски войници, които си проправят път през открит терен, преди украински дрон с изглед от първо лице (FPV) да се заключи. За секунди той е върху тях, отрязвайки всяко бягство.

Това е сцена, която сега се повтаря ежедневно по фронтовата линия и е точно причината Русия да спре да изпраща стотици мъже едновременно.