Русия се похвали: Превзели са над 6 населени места в Североизточна Украйна

Това се е случило в рамките на седмица

01.05.2026 | 14:08 ч. 27
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че силите му са поели контрола върху село Покаляне в североизточната Харковска област на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на агенция РИА. 

Руските войски установиха през последната седмица контрол над 6 населени места в зоната на специалната военна операция, освободени бяха 4 населени места, съобщи министерството, цитирано от БТА.

Установен е контрол върху Покаляное (руското название на Покаляне), Бочково и Землянки в Харковска област, а също над Корчановка, Новодмитровка и Таратутино в Сумска област. Освободени са населените места Иличовка, Илиновка, Новодмитровка и Новолександровка в Довецката народна република, уточни ведомството.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери по независим начин информацията от бойното поле.

