Клубът на богаташите: Коя европейска страна ще има най-много свръхбогати през 2026 г.?

Броят на хората с имущество от поне 30 милиона долара (25,7 млн. евро) нараства в цяла Европа. Германия има най-много свръхбогати и техният брой продължава да се увеличава.

Клубът на свръхбогатите в Европа се разраства бързо. Броят на хората с богатство от поне 30 милиона долара (25,7 млн. евро) - известни като лица с изключително високо нетно състояние или UHNWIs - се е увеличил с 26% в Европа през последните пет години. Това означава, че 37 428 нови членове са се присъединили към тази ексклузивна група между 2021 и 2026 г., според Доклада за богатството на Knight Frank за 2026 г.

Повече от 710 000 души по целия свят притежават нетни активи на стойност поне 30 милиона долара (25,7 млн. евро). Почти една четвърт от тях, 25,8%, живеят в Европа. Броят на лицата с изключително високо нетно състояние (UHNWI) на континента е нараснал от 146 525 през 2021 г. до 183 953 през 2026 г., според доклада на Knight Frank за богатството през 2026 г.

Германия е лидер в Европа с 38 215 UHNWI. Обединеното кралство е на второ място с 27 876, следвана от Франция с 21 528. Никоя друга европейска страна не преминава границата от 20 000. Швейцария има 17 692, а Италия 15 433, пише Euronews.

Цифрата спада рязко след първите пет

Испания, една от най-големите икономики в Европа, е дом на 9186 ултрабогати хора. Швеция има 6845, а Нидерландия - 5077. Следват Дания (4657), Турция (4208), Австрия (4188) и Полша (3017).

В други страни броят им е под 3000. Норвегия има 2460, Чехия 2270, Ирландия 2196, Португалия 2187 и Финландия 1317. Всички останали европейски страни остават под 1000.

Русия, която е извън ЕС, кандидат за ЕС и ЕАСТ, има 8399 свръхбогати хора.

Германия отбеляза най-голям абсолютен ръст между 2021 и 2026 г., добавяйки 9273 нови членове към клуба на богатите с над 30 милиона долара. Швейцария (4 968), Франция (3 781) и Обединеното кралство (3 005) също регистрираха значителен ръст.

Новите попълнения достигнаха четирицифрен брой в Италия (2 886), Испания (2 708), Турция (2 034) и Полша (1 575).

Полша, Турция и Румъния отбелязаха най-високи темпове на растеж.

Абсолютните числа разказват само част от историята. В процентно изражение картината изглежда различна. Ултрабогатото население на Полша се е увеличило повече от два пъти, като е нараснало със 109%. Турция (94%) и Румъния (93%) се доближиха до това ниво.

Гърция, Чехия и Португалия регистрираха ръст от поне 50%.

Броят на свръхбогатите хора се е увеличил с 42% в Испания, 32% в Германия, 23% в Италия и 21% във Франция. Обединеното кралство отбеляза най-ниското увеличение сред големите икономики - 12%, докато Швеция имаше най-ниското увеличение от всички страни в тази група - 8%.

Темпът на нарастване е по-висок там, където базовият брой на ултрабогатите е сравнително по-малък.

"Европа също се откроява силно, като Швеция, Румъния и Гърция отбелязват стабилни печалби. Картината е на богатство, което се разширява географски, дори когато то продължава да се концентрира в шепа глобални гиганти", се казва в доклада.

Лиъм Бейли, глобален ръководител на изследванията в Knight Frank, заяви, че светът е свидетел на една от най-значимите промени в глобалното разпределение на богатството в съвременната история.

Ултрабогатите разпространяват живота и богатството си през границите

"САЩ остават доминиращият двигател, но също така виждаме нарастваща сила от Индия и група бързо развиващи се икономики, които сега оформят глобалния пейзаж", каза той.

САЩ водят в света по брой ултрабогати с голяма разлика, с 387 422 свръхбогати.

Докладът посочва, че нарастващите данъци и нарастващият регулаторен натиск ускоряват глобалната мобилност на богатството.

"Суперзаможните хора все повече организират живота си в множество юрисдикции, като семейните офиси активно управляват данъчния, лайфстайл и политическия риск", се казва в съобщението.

Броят на милиардерите също нараства в световен мащаб, включително в Европа.