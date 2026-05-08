IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Над 900 евро обезщетение на турист заради запазени с хавлии шезлонги в Гърция

Семейството е платило 7186 евро за почивката

08.05.2026 | 09:40 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Германски турист е получил обезщетение, след като дал под съд туристическа агенция, защото не успявал да намери свободен шезлонг по време на семейната си почивка в Гърция, съобщава телевизия Скай.

Мъжът почивал със семейството си на гръцкия остров Кос през 2024 г. и твърди, че въпреки ранното си ставане в 6 ч. сутринта всекидневно прекарвал по 20 минути в търсене на свободни шезлонги край басейна, които били запазвани с хавлии от други гости.

Според информацията на БиБиСи, цитирана от Скай, туристът подал иск срещу туристическата агенция, като посочил, че шезлонгите край басейна постоянно били резервирани с хавлии от други гости и на практика не можело да бъдат използвани. 

В иска си туристът заявява, че туроператорът не е приложил забраната на хотела срещу запазването на шезлонги с хавлии и не е взел мерки срещу клиентите, които правят това.

Семейството е платило 7186 евро за почивката. Първоначално туроператорът платил от 350 евро, но съдът е постановил сумата да бъде увеличена до 986,70 евро.

Мнозина туристи се сблъскват с т.нар. „война за шезлонгите“ или „сутрешен спринт“, т.е. практиката да се запазват шезлонги с хавлии. Миналата година в социалните мрежи се появи видео, на което се виждат туристи в Тенерифе за спят на шезлонги, за да си осигурят място до басейна, припомня медията.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

обезщетение хавлии шезлонги Гърция турист
Новини
Виж всички новини
Без будилник
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem