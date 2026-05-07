Войната достига Русия и подкопава образа на Путин

Култът към "Деня на победата" на руския президент се обръща срещу него Откакто дойде на власт преди повече от четвърт век, руският президент Владимир Путин изгради държавна религия около 9 май, годишнината от съветската победа над нацистка Германия и най-святия ден в руския календар. В събота Путин ще председателства парад за Деня на победата за първи път, откакто войната му срещу Украйна надхвърли продължителността на войната на Съветския съюз срещу нацистите. Той няма победи, които да празнува. Продължаващите украински удари с дронове в цяла Русия, включително срещу столицата, принудиха Путин да поиска прекратяване на огъня за времето на празненствата. Организаторите на парада, позовавайки се на заплахи за сигурността, също драстично намалиха значението на събитието, като елиминираха показването на бронирани машини и марша на военните кадети. Очаква се мобилните телефони и интернет услугите да бъдат прекъснати в Москва в продължение на дни. С овладяната фронтова линия, руските жертви надхвърлят един милион, икономиката страда, а ракетните и дроновите удари стават нещо обичайно, дълбоко чувство на недоволство се разпространи в страната през последните месеци. Това потенциално представлява най-сериозното предизвикателство за управлението на Путин досега - и може да бъде по-коварно от проваления преврат на военачалника Евгений Пригожин през 2023 г. Руските служби за сигурност реагираха с драконовски нови ограничения, блокирайки по-голямата част от онлайн активността в имитация на китайската "Велика защитна стена", пише WSJ.

Ограниченията, оправдани с необходимостта да се предотвратят удари с дронове, които продължават независимо от това, са толкова сериозни, че дори националистически лоялисти, подкрепящи войната, започнаха да говорят за предстояща революция. Слухове за предполагаема подготовка за преврат и вътрешни борби между различни части на системата за сигурност се вихрят из московските салони. Това не означава, че революцията е неизбежна, нито че Путин, който в момента е на 73 години, скоро ще бъде отстранен. Но промяната в настроението е забележителна в сравнение с едва миналия декември, когато руските власти бяха окуражени от надеждите, че президентът Тръмп ще окаже натиск върху Украйна да сключи мирно споразумение при условията на Москва, като премахне икономическите санкции и отприщи бизнес бум.

Психологически повратната точка дойде през януари.

Тогава така наречената специална военна операция на Путин, която според наратива на Кремъл има за цел да "денацификацира" Украйна, отмина войната от 1941 до 1945 г. срещу нацистка Германия. Този конфликт е описан в Русия като "Великата отечествена война".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че войната е причинила "феноменална консолидация на обществото около президента", добавяйки, че тя продължава повече от четири години, защото целите ѝ все още не са напълно постигнати. Анастасия Кашеварова, провоенна руска медийна знаменитост, подчерта промяната в националното настроение, когато отбеляза в Telegram тази седмица, че дядовците от Втората световна война "вече са стигнали до Берлин, а ние по някаква причина продължаваме само да махаме с юмруци и да говорим глупости за червени линии".

Украинските удари с дронове и ракети, насочени към руски съоръжения за износ на петрол, рафинерии и военни заводи, са станали рутина през последните месеци.

Около 70% от населението на Русия, включително райони на 1000 мили разстояние, които са се смятали за безопасни, сега са в обсега на Киев. Първоначално тези атаки допринесоха за ефекта на митинг около знамето. Но сега, когато украинските сили стават все по-ефективни, те само илюстрират слабостта на Путин.

"Путин днес се възприема като стар дядо, дядо, който не е наясно с истинското състояние на нещата в живота на хората", каза Александър Баунов, старши сътрудник в Центъра за Русия и Евразия "Карнеги" и автор на руски бестселър за края на автократичните режими в Испания, Португалия и Гърция през 70-те години на миналия век. "Той вече не се възприема като защитник. Вече не се възприема като Супермен."

Украинският президент Володимир Зеленски отговори с едностранно прекратяване на огъня, което трябваше да започне в сряда. Руските военни обаче продължиха атаките срещу украински градове след този краен срок, което прави вероятно боевете - и украинските удари с дронове и ракети - да продължат с пълна сила през уикенда на парада.

"Ако Путин можеше свободно да избира, нямаше да има този парад. Той не иска да стои някъде на открито, предвид щетите, нанесени на руското въздушно наблюдение и противовъздушна отбрана, и начина, по който украинските дронове и ракети избират къде да летят", каза Нико Ланге, бивш висш служител на германската отбрана, който ръководи мозъчния тръст IRIS, базиран в Германия. "Но поради квазирелигиозното значение на 9 май, той също не може да не има парада."

Местен инфлуенсър в TikTok улови общественото недоволство в публикация от района на Волга в Чувашия, на около 600 мили от Украйна, район, който беше атакуван тази седмица.

Украински ракети и дронове, насочени към ключов руски военен завод там, също повредиха главния търговски център на града и причиниха жертви сред цивилното население. Вместо да прелива от патриотична ярост, Vova_Cola (който има 178 000 последователи) призова Путин и Зеленски да седнат тихо и да покажат, че "мозъкът побеждава мускулите", за да не се налага хората да умират отново и децата да растат в мир. За Радченко ключовият повратен момент беше серията украински атаки, които опустошиха рафинерията и пристанището за износ на петрол Туапсе на Черно море през последните седмици, причинявайки широко разпространено замърсяване в крайбрежната зона на популярни туристически курорти.

"Това е моментът, в който войната се върна към онези хора, които я подкрепяха отдалеч", каза той. "Заключението, което някои може би ще направят сега, е, че войната е била лоша идея. За други, разбира се, заключението е, че тя не се води достатъчно енергично."

Последното със сигурност е мнението на много военни анализатори и патриотични блогъри с огромни последователи в социалните медии. Те обаче все повече се дразнят от наложените от държавата ограничения и корупцията на високо ниво.

Националистическият коментатор Александър Картавих написа в популярния си Telegram канал, че на фона на настоящата "колективна психоза" в Русия, резервът от стабилност на обществото ще издържи не повече от два месеца, след което той прогнозира окончателна революционна промяна.

Чувството за широко разпространено неразположение и недоволство беше кристализирано от Виктория Боня, инфлуенсър в Instagram и бивша руска телевизионна звезда, която живее в Монако и досега стоеше далеч от политиката. В Instagram видеоклип, който събра 1,6 милиона харесвания, тя каза на Путин, че не е наясно с истинските проблеми на страната, защото крадливи губернатори и бюрократи продължават да го лъжат и защото страната се управлява от страх. Тя не спомена директно войната - с изключение на препратка към нефтения разлив в Черно море - като се фокусира върху неспособността на правителството да реагира на наводненията в Кавказ, върху това как евтините китайски стоки убиват местните предприемачи и как новите забрани за Instagram правят невъзможна комуникацията с клиенти, роднини и приятели.