Русия се отказва от парада за Деня на победата?

Руските власти обмислят отмяната на традиционните паради за Деня на победата на 9 май в Москва и Санкт Петербург поради предполагаемата заплаха, породена от новите ракети с голям обсег на Украйна, съобщи The Moscow Times на 8 април.

Провоенни руски военни блогъри алармираха за уязвимостта на страната по време на събитията. Говорейки в предаването на руската държавна пропаганда "Соловьов НА ЖИВО", видният провоенен блогър Иля Туманов "нарисува" катастрофалната картина как сирена за въздушна тревога прекъсват парада на Червения площад.

"Представете си, "Парад, внимание!" - и се обявява предупреждение за ракета. Какво ще се случи на площада и около него? Това ще бъде значителен удар в медийно отношение, дори нищо да не се удари", заяви Туманов.

Според блогъра, въздушната част на парада вече е отменена.

Освен това, планираната наземна репетиция на 5 април беше внезапно прекратена, като на войските беше наредено да се върнат в постоянните си пунктове за разполагане "до второ нареждане", което предизвика спекулации, че събитието може да бъде отложено. На въпрос за потенциалната отмяна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков даде уклончив отговор, като заяви само:

"Подготвяме се за честването на Деня на победата."

Възможностите за атака на Украйна

Тревогата произтича от наскоро представените от Украйна възможности за удари с голям обсег, по-специално крилата ракета "Фламинго". Представена миналия август, "Фламинго" може да се похвали с изумителен обсег от 3000 километра и носи бойна глава от един тон, което прави Москва, която се намира само на 450 километра от украинската граница, лесна мишена, пише The Moscow Times.

Ракетата вече се е доказала като високоефективна, като успешно е поразила най-големия ракетен завод на Русия в Пермски край през февруари и голям завод за взривни вещества в Самарска област през март. Освен това Украйна разработва балистичната ракета FP-9, която има обсег от 850 километра и бойна глава от 800 килограма.

Планирано е да започне тестването на FP-9 това лято, а високата скорост и височина на полета ще направят изключително трудно прихващането ѝ от руската противовъздушна отбрана.

От началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., някога грандиозните военни паради на Русия на 9 май, посветени на честването на съветската победа над нацистка Германия във Втората световна война, бяха драстично намалени. През 2022 и 2023 г. полетите на въздушните части бяха отменени, а съвременната броня до голяма степен изчезна, оставяйки само един танк Т-34 от Втората световна война, който премина през Червения площад през 2023 г.

Въпреки че парадите през 2024 и 2025 г. отбелязаха леко увеличение на участието, те все още не успяха да се сравнят значително с предвоенните демонстрации, което отразява тежката цена, която войната е нанесла на руските запаси.

Потенциалното отменяне на парадите на 9 май е пряко следствие от бързо разрастващите се вътрешни ракетни и безпилотни програми на Украйна. Чрез успешното разработване и разполагане на оръжия с голям обсег, Киев ефективно заличи илюзията за безопасност дълбоко в руска територия.

Последните удари по завода за взривни вещества "Морозов" и големи химически съоръжения в Самарската област показват, че Украйна вече може систематично да атакува военно-промишления комплекс на Кремъл на стотици километри от границата. Този нарастващ капацитет не само разрушава физическата военна машина на Русия, но и принуждава Москва да намали критичните пропагандни събития, доказвайки, че психологическите и логистичните последици от войната са достигнали здраво руската столица.