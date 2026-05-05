САЩ започнаха изтеглянето на свои военни от Германия

Съединените щати официално започнаха изтегляне на около 5000 свои войници от тренировъчен полигон в Германия, съобщава Bild.

Според изданието, това засяга най-вече бригадата „Страйкер“, разположена в германския град Вилзек, Бавария. Говорителят на Пентагона Шон Парнел уточни, че се очаква преместването на войските и техните семейства да приключи в рамките на шест до дванадесет месеца.

Няма да бъде напълно закрита базата: между 5000 и 8000 военни ще продължат да служат там

В момента в Германия са разположени приблизително 40 000 американски войници. От тях приблизително 16 000 са базирани в тренировъчния район Графенвьор, а други 10 000 са във Вилзек. В региона живеят над 30 000 американци, включително техният цивилен персонал и семейства.

Кметът на Вилзек Торстен Гредлер отбеляза, че подобен ход би бил сериозен удар за градчето с 6500 жители население. Американското присъствие е от решаващо значение за икономиката на този регион, който се смята за един от най-слабо развитите в Бавария.

Bild припомня, че решението за намаляване на военното присъствие е свързано с недоволството на американския президент Доналд Тръмп от изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц. Мерц по-рано заяви, че Иран е „унижил" САЩ в преговорите за прекратяване на конфликта.