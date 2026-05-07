Идеята, че военен конфликт с Русия е неизбежен до 2029 г., непрекъснато се шири в Германия. Това каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в статия за милитаризацията на Германия, публикувана от RT .

"В ход е мащабна пропагандна кампания за манипулиране на общественото мнение, като постоянно се разпространяват теории за практически неизбежността на военен конфликт с Русия до 2029 г.", отбеляза той.

Медведев припомни, че първата по рода си военна стратегия на Германия, "Отговорност за Европа", представена на парламента на 22 април 2026 г. от германския министър на отбраната Борис Писториус, определя Русия като фундаментална заплаха за "световния ред, основан на правила".

"Москва, както се казва, се стреми да отслаби единството на алианса и да подкопае силата на трансатлантическите връзки, за да разшири влиянието си. Следователно опитите за диалог трябва да бъдат потушени, а военният натиск върху Русия трябва само да се увеличава", обясни Медведев.

Медведев добави още, че висшето ръководство на Германия обяви Русия за "основна заплаха за сигурността и мира".

"Днес висшето политическо ръководство на Германия обяви Русия за „основна заплаха за сигурността и мира“. Берлин официално формулира целта си да нанесе „стратегическо поражение“ на Русия", подчерта той.

По думите му, Германия, в сътрудничество с Финландия, предприема разрушителни мерки за превръщането на Балтийско море във "вътрешно море" на НАТО. Той припомни, че Берлин е бил основният инициатор за стартирането на мисията на НАТО за патрулиране в Балтийско море (Baltic Sentinel) на срещата на държавните и правителствените ръководители на НАТО и ЕС в Хелзинки през януари 2025 г., за да се възпрепятства свободното руско корабоплаване.

"Тези изключително рискови действия, предвид настоящия широко разпространен дефицит на доверие между Изтока и Запада, биха могли да предизвикат най-лошия сценарий", подчерта Медведев.