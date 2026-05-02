Туск: Решението на САЩ, да изтеглят 5000 души от Германия, е катастрофа

Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници

02.05.2026 | 15:30 ч. 17
Снимка: БГНЕС/ EPA

Решението за изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, написа полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа Х.  Според Туск, най-голямата заплаха за трансатлантическата общност не са външните ѝ врагове, а продължаващата ерозия на алианса.

"Всички ние трябва да направим всичко възможно, за да обърнем тази катастрофална тенденция", написа Туск.

По-рано стана известно, че шефът на Пентагона Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да обмисли изтеглянето на американските войски от Германия, Испания и Италия.

Доналд Туск Германия войници Тръмп Европа НАТО
