Туск: Решението на САЩ, да изтеглят 5000 души от Германия, е катастрофа

Решението за изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, написа полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа Х. Според Туск, най-голямата заплаха за трансатлантическата общност не са външните ѝ врагове, а продължаващата ерозия на алианса.

"Всички ние трябва да направим всичко възможно, за да обърнем тази катастрофална тенденция", написа Туск.

По-рано стана известно, че шефът на Пентагона Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да обмисли изтеглянето на американските войски от Германия, Испания и Италия.