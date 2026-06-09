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Трус с магнитуд 6.1 удари до Куба, най-силният от 150 г.

Епицентърът е бил на 104 км западно-северозападно от град Мантуа

09.06.2026 | 06:15 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси снощи северозападното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, където земните трусове обикновено не са често явление, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от Ройтерс.

Епицентърът на земетресението е бил регистриран на сравнително малка дълбочина - 26 км, и е бил разположен на около 104 км западно-северозападно от кубинския град Мантуа, на два до четири часа път с кола от столицата Хавана, предаде БТА.

Снощното земетресение е необичайно за този район на Карибско море, каза Пол Ърл, сеизмолог в Геоложката служба на САЩ, който отбеляза, че земният трус е станал в района на тектонична плоча, където земетресенията обикновено са по-разпръснати и по-редки, отколкото когато стават по границите на такива плочи.

Земен трус с такава сила не е ставал в радиус от 322 км наоколо от 1880 г. насам, когато земетресение с магнитуд 6 удари близо до град Сан Кристобал в Куба, според Ърл.

Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където продължаващата десетилетия наред икономическа криза е оставила много сгради в тежко състояние. Продължаващите широкомащабни прекъсвания на електроснабдяването в региона затрудняват комуникациите.

Засега не е издадено предупреждение за цунами, информира Националната метеорологична служба на САЩ.

 

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