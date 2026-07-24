Огромна мечка се озова на върха на електрически стълб (ВИДЕО)

Невероятни кадри на огромна мечка, озовала се на върха на електрически стълб в американския щат Ню Мексико, предизвикаха истински фурор в интернет и оставиха хиляди хора в недоумение как животното се е озовало на толкова необичайно място.

Видеото, публикувано в X, бързо набра десетки хиляди гледания, след като беше споделено и от Министерството на вътрешните работи на САЩ.

"Оценяваме ентусиазма към американската енергийна независимост, но точно това нямахме предвид", пошегуваха се от ведомството.

На върха на електрическия стълб

Автентичността на записа е потвърдена. На кадрите се вижда как задъханата мечка се е вкопчила с предните си лапи в напречната греда на електрическия стълб, докато задните ѝ лапи висят надолу. Случката се е разиграла в понеделник в района на Гладстоун.

На записа се чува и разговор с телефон 911. Човекът, който снима, казва на оператора: "Обаждам се, за да съобщя, че има мечка на върха на електрически стълб."

Операторът отговаря, че вече са получени сигнали за животното и че е уведомена Службата по риболова и дивата природа, но "няма какво да направят" в тази ситуация.

Той обяснява още, че ако специалистите упоят мечката, тя почти сигурно ще загине при падането от такава височина.

"Първо помислихме, че е мъртва"

Шанън Мълънс, която е станала свидетел на необичайната гледка, разказва пред Storyful, че пътувала от град Ред Ривър в Ню Мексико към Оклахома по магистрала 56, когато забелязала животното.

"Първоначално изобщо не повярвахме на това, което виждахме, затова обърнахме, за да погледнем отново. В началото си помислихме, че мечката е мъртва. Едва когато се приближихме, разбрахме, че все още е жива", споделя тя.

За съжаление, малко по-късно мечката е загинала.

От Департамента по риболова и дивата природа на Ню Мексико потвърдиха пред New York Post, че въпреки усилията на местните власти животното е било смъртоносно поразено от електрически ток, преди спасителите да успеят да му помогнат.

Защо мечките се качват на електрически стълбове?

Подобни случаи са се случвали и преди. През 2021 г. друга мечка се качила на електрически стълб в Аризона, но тогава спасителните екипи успели да я свалят жива.

Според експерти по дивата природа подобно необичайно поведение се наблюдава, когато мечка - особено млада или силно уплашена - се изплаши от хора, автомобилен трафик или кучета. Тогава инстинктивно може да се покатери по електрическия стълб така, както би се качила на високо дърво.