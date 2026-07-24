Огромна мечка се озова на върха на електрически стълб (ВИДЕО)

Невероятни кадри на огромна мечка, озовала се на върха на електрически стълб в американския щат Ню Мексико, предизвикаха истински фурор в интернет и оставиха хиляди хора в недоумение как животното се е озовало на толкова необичайно място.
Видеото, публикувано в X, бързо набра десетки хиляди гледания, след като беше споделено и от Министерството на вътрешните работи на САЩ.
"Оценяваме ентусиазма към американската енергийна независимост, но точно това нямахме предвид", пошегуваха се от ведомството.
На върха на електрическия стълб
Автентичността на записа е потвърдена. На кадрите се вижда как задъханата мечка се е вкопчила с предните си лапи в напречната греда на електрическия стълб, докато задните ѝ лапи висят надолу. Случката се е разиграла в понеделник в района на Гладстоун.
На записа се чува и разговор с телефон 911. Човекът, който снима, казва на оператора: "Обаждам се, за да съобщя, че има мечка на върха на електрически стълб."
Операторът отговаря, че вече са получени сигнали за животното и че е уведомена Службата по риболова и дивата природа, но "няма какво да направят" в тази ситуация.
Той обяснява още, че ако специалистите упоят мечката, тя почти сигурно ще загине при падането от такава височина.
"Първо помислихме, че е мъртва"
Шанън Мълънс, която е станала свидетел на необичайната гледка, разказва пред Storyful, че пътувала от град Ред Ривър в Ню Мексико към Оклахома по магистрала 56, когато забелязала животното.
"Първоначално изобщо не повярвахме на това, което виждахме, затова обърнахме, за да погледнем отново. В началото си помислихме, че мечката е мъртва. Едва когато се приближихме, разбрахме, че все още е жива", споделя тя.
За съжаление, малко по-късно мечката е загинала.
От Департамента по риболова и дивата природа на Ню Мексико потвърдиха пред New York Post, че въпреки усилията на местните власти животното е било смъртоносно поразено от електрически ток, преди спасителите да успеят да му помогнат.
Защо мечките се качват на електрически стълбове?
Подобни случаи са се случвали и преди. През 2021 г. друга мечка се качила на електрически стълб в Аризона, но тогава спасителните екипи успели да я свалят жива.
Според експерти по дивата природа подобно необичайно поведение се наблюдава, когато мечка - особено млада или силно уплашена - се изплаши от хора, автомобилен трафик или кучета. Тогава инстинктивно може да се покатери по електрическия стълб така, както би се качила на високо дърво.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.