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Двама от фирма за бързи кредити пребиха мъж в Перник

Пострадалият е бил опериран по спешност

24.07.2026 | 12:42 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Петдесет и четиригодишен мъж от Перник е претърпял спешна операция, след като е бил пребит пред жилищен блок в квартал „Тева“. По случая се води досъдебно производство, а криминалисти от Първо районно управление изясняват обстоятелствата около инцидента. Това съобщи регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов.

По данни на полицията сигналът за случая е подаден около 20:40 часа вчера. Според първоначалната информация двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, са нанесли побой на 54-годишния перничанин. 

Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ. По-късно обаче състоянието му се е влошило и около 22:30 часа той е бил транспортиран в Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, където е претърпял спешна операция на далака.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде уведомена прокуратурата, а разследването продължава, предаде БТА.

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Перник побой фирма за бързи кредити
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