Четири медала за България от световната надпревара по химия

Българският национален отбор постигна златен успех на Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Учениците ни спечелиха общо четири отличия - един златен, един сребърен и два бронзови медала.

Носителят на златото Дамян Иванов разказа, че състезанието е било изключително тежко, а теоретичният кръг - особено сложен.

"Тези, които се ориентират най-добре, вземат златните медали. Теорията тази година беше изключително трудна. Сложно е да запазиш спокойствие толкова много време", сподели той в "България сутрин".

След теоретичната част Дамян не бил особено доволен от представянето си, но крайният резултат се оказал повече от успешен.

"Този златен медал е потвърждение за моите усилия и ми вдъхва мотивация да продължавам", каза ученикът.

Стратегията - да не се губи време в трудните задачи

По време на олимпиадата Дамян се стремял да не се задържа прекалено дълго върху най-сложните части. Когато попаднел на труден момент, продължавал напред, за да открие задачите, в които може най-добре да покаже силните си страни.

По думите му дори задачите, които на пръв поглед изглеждали лесни, впоследствие се оказвали много трудни.

Догодина му предстои участие в още една олимпиада, но преди да започне новата подготовка, той планира да си даде почивка от решаването на задачи.

Успехът се гради с години

Ръководителят на националния отбор доц. Донка Ташева от Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" подчерта, че подобен резултат не може да бъде постигнат с едноседмична подготовка.

"Нашите ученици са много мотивирани, четат и се подготвят сами. Ние само ги насочваме как да се подготвят по-добре за олимпиадата", посочи тя пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ една от основните задачи на ръководителите е да вдъхват увереност на учениците и да им показват, че не отстъпват по подготовка на представителите на водещите световни сили.

Доц. Ташева обясни, че предварително няма как да се знае какви точно задачи ще бъдат включени в олимпиадата. Подготвителните материали съдържат само отделни елементи от това, което може да се появи в състезанието.

Любов към химията от ранна възраст

По думите на ръководителя екипът има удоволствието да работи с ученици, които проявяват силен интерес и любов към химията още от малки.

Тя отбеляза, че България избира националния си отбор от сравнително малка група ученици и трудно може да се сравнява с държави като Индия и Китай. Сред сериозните конкуренти на страната ни са още САЩ и Русия.