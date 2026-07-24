F-16 свали дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство

Изтребител F-16 е свалил дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство. Това съобщи президентът на страната Никушор Дан. Инцидентът е станал в окръг Бузъу, пишат от Digi24.

Държавният глава заяви, че инцидентът е станал около 11:00 ч., а безпилотният летателен апарат е бил прихванат в необитаема зона.

"Дрон навлезе във въздушното ни пространство. Той беше свален преди няколко минути, около 11:00 ч., от румънски пилот на F-16. Важно е да се подчертае, че дронът е бил в необитаема зона. Това е и причината, поради която пилотът е успял да стреля отгоре, и сега екипите от институции разследват, за да изяснят всички подробности около инцидента", каза Никушор Дан.

Той подчерта, че властите провеждат разследвания на мястото на инцидента, за да установят всички обстоятелства, при които дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство, и да го идентифицират.

Засега държавният глава не е дал информация за произхода на дрона и дали е представлявал пряка заплаха. Властите трябва да представят заключенията от разследването след приключване на проверките.