Радев пред опозицията: Рубио разобличи лъжите ви, и за него ли ще кажете, че лъже?

Българските граждани спряха да вярват на политиците, заради безобразните лъжи. За съжаление днес, тук в българския парламент, отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Аз съм се ангажирал пред българските граждани да говоря истината и да вземам решения, които са изцяло в националния интерес. Това заяви от трибуната на Народното събрание примерът Румен Радев, който отгаваряше на въпроси относно американските самолети-цистерни, които България ще приеме в авиобаза "Безмер".

"Първата лъжа, голяма лъжа - това е престоят на самолетите-цистерни на Летище София. Да, нотата е такава и това е факт, че исканата е за учение. Само че, дайте ми името на учението. Аз съм бил директор на много учения, винаги има планираща конференция, тези учения се залагат в график на ученията на НАТО. На всичики беше ясно, от ден първи, че тези самолети бяха тук не за учение. И ако искате да продължите да казвате, че това не е лъжа... тя беше разобличена от държавния секретар на САЩ, Марко Рубио, който на 14-ти май благодари на България, сподели, че сте казали "да", преди да ви питат - унизително за България. И който благодари на България, че е помогнала много на операцията в Близкия Изток. Ето това е оценката за вашето твърдение, че е било учение. Надявам се, няма да го обвините и него, че и той лъже", обясни Радев.

"Защо и къде се крие рискът"

Радев обясни, че това, което е било коригирано от неговия кабинет, е, цистерните да напуснат гражданското летище в София, като подчерта, че никъде в Европа няма такива самолети-цистерни, които да се базират на гражданско летище.

"Вие допуснахте това. И то 15 огромни самолети цистерни между гражданските самолети, които са в непосредствена близост до оживените терминали, пълни с хора денонощно, които са до първия квартал на София, и които, с тези 80 тона или 100 хил. литра прелитат над центъра на София. Това, което правим днес, е единствено следване на истината. Нотата, която получихме, този път истинската нота", заяви Радев.

По думите му законът задължава, при такъв характер на нотата, решението да е на Народното събрание, а в случая Министерски съвет не се крие.

"Нямате абсолютно никакви основания за претенции, че правителството се крие зад парламента. То изпълнява закона", заяви премиерът.

Радев категорично заяви, че кабинетът му не води двойствена политика и отрече да говори едно в България и едно в чужбина, като отново цитира тезата си, че войната в Украйна може да има само дипломатическо решение.

"Ние, така нареченият колективен Запад, се опитваме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила, без да имаме способности да противодействаме на нейните хиперзвукови оръжия и това повишава ядрения риск", заяви той, подчертавайки, че винаги трябва да се има предвид "най-лошият сценарий". "Същото казах в Анкара, същото казах. и във Франция. А от световните агенции, тези мои изказвания, се връщат в България и правят новини тук."

Радев заяви, че той приема критиките на опозицията, но някои с насмешка. След това атакува "Възраждане", казвайки, че "сигурно много боли, че почти ка отпаднали от парламента", след като цяла кампания "са сеели смях". А към Божидар Божанов от ДБ заяви:

"Няма по-голяма политическа далавера от това, да дойдете на власт със заявка да борите мафията и да се прегърнете с нея. Ако някой е правил сделки, не сме ние."

Радев увери, че системата на съседите ни за ПВО работи изключително добре.

Съмненията на депутатите

В дебата относно самолетите в "Безмер" участваха всички партии без ДПС. Цялата опозиция критикува управляващите, но по различнrи линии.

ГЕРБ ги нападнаха заради вчерашните думи на Димитър Стоянов, че кабинетът "Желязков" е излъгал за това, че първото пристигане на амреканските самолети през февруари е било с учебна цел. Сега Стоянов директно обяви - самолетите ще участват в операциите в Иран, а ГЕРБ го попитаха казва ли по този начин, че САЩ са ни излъгали.

"Демократична България" обвиниха управляващите, че правят трансакционна политика, че не следват европейския път на България и не мислят стратегически за бъдещето на държавата. "Възраждане" пък имат принципна позиция против подкрепата ни на Украйна и САЩ. Днес дори започнаха деня с декларация по темата, в която питаха Радев в колко още войни ще опита да ни включи.

"Това, което виждаме като външнополитически подход, не представя решения. Системно подкопавате възможността ЕС да бъде такова. Той е единственото дългосрочно решение за това нашият нацонален интерес да бъде защитен. Той е съюз на солидарност и ценности, а не на трансакция, каквато се осъществява и днес с това решение", каза съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов. Обясни, че никое правителство не може да си позволи отмяна на дерогацията на "Лукойл", защото няма да имаме бензин, нафта, авиационно гориво, или цените ще скочат много високо. И обяви, че групата му няма да участва в гласуването.

"Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм, както и с вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите", заяви Божанов.

Депутатите на "Прогресивна България" да не подкрепят това предложение, призова ги лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. И той, и Божанов обърнаха внимание на това, че това решение би ударило партията на Радев електорално.

"Трябва да кажа на министър-председателя, че с това предложение той покрива с позор пагоните си, защото те се дават по заслуги. И аз имам пагони от армията, макар и от най-ниския ранг, за мен това решение е срам. Огромна лъжа и измама представлява тази формация, която дойде на власт с едни обещания, а сега се изплю в лицето на 1,44 млн. български граждани. Срам ме е заради вас", каза Костадинов. Завърши дългото си изказване с обръщение към Радев: "Вие сте лъжец".

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"Днешното решение не бива да бъде разглеждано като едностранна услуга към правителството на САЩ, а създава политически и съюзнически капитал, които правителството и премиерът ще оползотворят в интерес на България - националния интерес. Ние сме лоялен съюзник, но лоялността не означава отказ от този национален интерес", включи се зам.-председателят на групата на "Прогресивна България" Слави Василев. Той защити връщането на американските самолети, като припомни 2002 г., когато България беше в Съвета за сигурност на ООН и подкрепи САЩ за войната в Ирак. Впоследствие послучихме 360 млн. долара от външия дълг, който Ирак имаше към България. Общият му размер беше над 2 млрд. долара, но им го опростихме и до 2008 г. сметките ни бяха разчистени. Вчера пък обясни, че след като България разреши на САЩ да върнат няколко самолета у нас, ще можем ние да им поискаме нещо в замяна и да го получим. През май Радев опита да договори отпадането на визите, но получи отказ.

"Съзнавам, че решението, което трябва да вземем, изглежда трудно, но понеже министър-председателят е Румен Радев, аз ще натисна зеления бутон "да" с много голямо улеснение", завърши Василев обосновката си.

"Опасността се превърна в стока за размяна - както г-н Божанов каза, трансакционална външна политика, но никой не ни обясни кога точно едно нещо престава да бъде заплаха и започва да бъде коз", каза Даниел Митов от ГЕРБ. Той изреди колко пъти се е променила позицията на Радев и хората му, като първо през март самолетите за тях бяха опасни за България. После през май месец самолетите бяха преговорна карта и Радев се чу с американския президент Доналд Тръмп, за да поиска отпадане на визите на българи за САЩ. После, на 1 юли дойде трета версия (по Митов): "самолетите си заминаха и премиерът излезе да съобщи, че е "минимизиран рискът от потенциални атаки в непосредствена близост до столицата". На 19 юли кабинетът предложи връщането на самолетите в Безмер.

"Не отричаме правото на едно правителство да преразглежда позицията си, когато обстоятелствата се променят. Близкият изток тази година наистина се промени и то неведнъж. Искам друго - ктритерият да бъде публичен, постоянен и обясним за българсктите граждани преди да бъде обяснен на когото и да е било от посолствата. Днес нямаме такъв критерий, а календар от изказвания, валидно колкото трае неговата политическа полза", каза още Митов.

Обясни, че той ще подкрепи връщането на самолетите, защото България е част от НАТО, както и че съюзник, който отказва летището си на друг съюзник в момент на криза, не е неутрален, а ненадежден.

"Това, че Министерският съвет не иска да носи отговорност конкретно за това решение и го препраща в парламента, няма да отърве от отговорността колегите от ПБ. Няма как да използвате случая да се скриете зад опозцията дали тя ще подкрепи това решение, за да кажете после, че то е взето от много политически организации. Едно е популизма по време на кампания, когато се бяснява, че самолетите са пряка заплаха за България, друго е днес да слушаме, че носят икономически ползи. Това е лицемерие в политиката, а за нея има поговорка: "Който гроб копае другиму, скоро сам пада в него". Колеги, научете се да си носите отговорността, не защото не подкрепяме САЩ, а за да се научите, че популизмът има цена и е време да я платите", каза Христо Гаджев от ГЕРБ. Така и обяви, че и неговата група няма да участва в гласуването.

Редица въпроси отправиха от "Продължаваме прмяната" - сигурно ли е, че самолетите ще са само в Ямбол, а няма да идват и до София, например за зареждане. Асен Василев директно се обърна към премиера Радев и го пита каква ще бъде защитата на България, поискан ли е комплекс "Пейтриът" на мястото, където ще са самолетите, какво точно е договорено със САЩ, в каква операция участваме и с какъв хоризонт е тя. Василев припомни началото на войната в Украйна 2022 г., когато настъпи и разрива в отношенията на ПП и Радев.