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Бивш испански премиер ще дава обяснения за бижута за 1,2 млн. евро

13.06.2026 | 09:08 ч. 2
Сапатеро в дясно. Снимка: БГНЕС/ЕРА

Сапатеро в дясно. Снимка: БГНЕС/ЕРА

Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е изправен пред ново разследване след откриването на луксозни часовници и бижута в сейф, свързан с него.

Сапатеро, който управлява Испания от 2004 до 2011 г. и остава влиятелна фигура в управляващата партия, вече е обект на разследване за предполагаемо търговско влияние, свързано с ролята му в правителственото спасяване на испанската авиокомпания Plus Ultra през 2021 г. Това разследване е довело до обиск в негов офис миналия месец, при който според испански медии са били открити колиета, гривни, пръстени и обеци на стойност около 1,2 млн. евро.

Говорителят му Луис Ароио заяви, че "той ще даде обяснения пред съдията" във връзка с бижутата.

Според испански медии бижутата са изработени от злато, сапфири и изумруди с произход от Замбия и Тайланд. Разследващите подозират, че Сапатеро не може да представи доказателства за платени митнически такси, поради което срещу него се води разследване за данъчна измама и контрабанда.

Негови приближени твърдят, че предметите са част от семейно наследство, съобщава АФП. Той е призован да даде показания в съда по-късно този месец.

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Тагове:

Хосе Луис Сапатеро бижута
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