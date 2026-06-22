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Спря водата в два района на Халкидики заради кражба на кабели

В Неа Силата и Созополи е пълно с туристи

22.06.2026 | 15:55 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи.

При температури 35 градуса два района на Халкидики са без вода. От общината съобщават, че причината е в кражба на кабели от помпената станция, предаде кореспондентът на БНР. 

В Неа Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, а е пълно с туристи.

Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма е щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено.

Туристите казаха, че се справят с набавянето на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенета и таверни.

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Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа.

Властите информираха туристите за причината за проблема.

 

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Тагове:

вода Халкидики Гърция кражба на кабели
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