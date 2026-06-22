Спря водата в два района на Халкидики заради кражба на кабели

Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи.

При температури 35 градуса два района на Халкидики са без вода. От общината съобщават, че причината е в кражба на кабели от помпената станция, предаде кореспондентът на БНР.

В Неа Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, а е пълно с туристи.

Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма е щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено.

Туристите казаха, че се справят с набавянето на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенета и таверни.

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Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа.

Властите информираха туристите за причината за проблема.