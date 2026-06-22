В Гърция не се шегуват: глоби до 500 евро за куче на плаж

В Гърция не се шегуват и ще налагат солени глоби на стопаните на домашни любимци, ако не спазват правилата по плажовете.

Санкция очаква всички, които водят кучета на неохраняеми плажове без каишка. За всеки охраняем плаж пък важат конкретните указания за това разрешено ли е за домашни любимци или не.

На плажовете със син флаг изобщо не е разрешен достъпът на животни.

Изисквания има и при пътуване с ферибот - малките кучета до 10 кг могат да стоят и в затворените помещения на кораба, но задължително трябва да се намират в транспортни клетки, а големите - само на открито.

Глобите достигат 500 евро.