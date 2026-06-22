Скандал в Италия: Църквата отлъчи група монахини, продавали просеко

Група монахини, водени от жена, за която се твърди, че е била наречена твърде предприемчива и "твърде красива" от Църквата, са били отлъчени, след като са избягали от манастира си в Италия и са създали асоциация за хора с тревожност и депресия.

Майка Алин Перейра Гамачи, бившата абатиса на манастира "Свети Гервасий и Протасий", и четири други цистерциански сестри бяха освободени от обетите си, след като бяха обвинени в привличане на медийно внимание, докато са насърчавали продажбата на домашно приготвеното просеко на манастира.

Перейра Гамачи е назначена за абатиса на затруднения манастир в Сан Джакомо ди Велия, на 40 мили северно от Венеция, през 2018 г. на 34-годишна възраст. Въпреки че цистерцианските монахини обикновено избягват външния свят, Перейра Гамачи, която има бизнес образование, стартира инициативи, за да помогне на манастира да се финансира, включително работилници за хора с увреждания в зеленчуковата градина.

Бразилската монахиня е била и умела в продажбата на продукти от алое и мед, произведени от манастира, както и просеко, произведено от собствените лозя на манастира.

"Някои може би са си помислили, че намаляващият брой на монахините в манастира ще означава, че Църквата скоро може да го затвори", каза Марко Фелипе Перфети, главен редактор на католическия новинарски сайт Silere Non Possum. "Но майка Алин е била млада, подготвена и го е съживила."

Няколко затворени манастира в Италия продават вино и други стоки, за да се финансират

Но нетрадиционните методи на Перейра Гамачи скоро разпалват борба в Цистерцианския орден, твърди Перфети. Той добави, че според съобщенията тя не се е разбирала с Мауро-Джузепе Лепори - генералния абат на Цистерцианския орден, за когото се твърди, че не е одобрявал телевизионните ѝ изяви, рекламиращи манастира.

Перейра Гамачи заяви пред бразилските медии, че Лепори я е нарекла "твърде млада и твърде красива", но все пак е одобрила начинанието с просеко. През 2023 г. група възрастни монахини и цивилен подписаха анонимно писмо до папата, видяно от The Times, критикувайки Перейра Гамачи, че използва лични признания, за да оказва натиск и да заглушава монахините. Има и обвинения, че тя дърпа по-възрастни монахини за косата.

Три непокорни монахини окупираха манастира си, не искали в старчески дом Свързани статии

Писмото е написано, след като Перейра Гамачи открива, че един от критиците ѝ използва компютъра на общността, за да посещава порносайтове, според бразилските медии. Миналата година Църквата постави манастира под управлението на 81-годишен традиционалист и Перейра Гамачи напусна.

Пет лоялни монахини скоро последваха примера им, осъждайки "неустойчивия" климат при новия режим.

"Решихме да се държим заедно, защото иначе щяхме да бъдем изпратени в различни манастири", каза една от тях пред местните медии.

Групата заяви, че се чувстват третирани "като мафиоти" и твърди, че "средновековното" им отношение е "като в концентрационен лагер". Те описаха "атмосфера на клевета и неоснователни обвинения" срещу Перейра Гамачи в манастира.

Цистерцианският орден обвини петте монахини, че "тайно са изоставили" манастира и са дали на медиите "напълно изкривена представа за реалната ситуация".

Монахините заявиха, че възнамеряват да продължат монашеския си живот независимо от Църквата. Сега общност от 12 бивши монахини и миряни, групата се е установила в близка вила от 19-ти век, предоставена от благодетел. Бившата абатиса е създала страница в Instagram, показваща живота на общността в публикации, придружени от танцова музика и генерирани от изкуствен интелект изображения.

Монахините са създали асоциация, наречена 100 Volte Melius (100 пъти по-добри), за да продължат проектите си. Те продават мед, продукти от алое и етерични масла и си партнират с неправителствена организация, за да подкрепят хора с тревожност и депресия.

"Нашият правен статут се промени напълно, защото вече не сме свързани с епархията или с който и да е религиозен институт", каза Перейра Гамачи в Instagram. "Но [ние] продължаваме да се молим, да се посвещаваме на Господ, да помагаме на другите и да продължаваме напред с проектите си."