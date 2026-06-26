Крим е катастрофа за Путин: Перлата на Руската империя се превърна във военна зона

Крим е подложен на постоянни атаки през последните месеци: военни обекти, жп гари и електроцентрали са били ударени от украински дронове и ракети. Освен туристическия курорт Ялта, който е заобиколен от планини и няма военни обекти и където руските туристи продължават да прекарват почивките си, останалата част от окупирания от Русия полуостров се е превърнала във военна зона.

Сутринта на 21 юни във Феодосия, туристически курорт на източния бряг на Кримския полуостров, не се чуха сирени. Чуваха се само дронове и експлозии. Системата за предупреждение е изключена от известно време - не защото полуостровът е в безопасност от каквато, а защото в противен случай "сирените щяха да вият 22 часа в денонощието и никой не би могъл да спи", обясни наскоро служител пред местна радиостанция.

Жителите подозират, че управляващите са по-малко загрижени за съня им и повече за туристическия сезон. С всяка украинска атака става все по-трудно за руските власти да поддържат усещане за нормалност в региона. В нощта на 20 юни украински дронове удариха електропроводи с високо напрежение, взривиха нефтен терминал в Керч и повредиха ферибот, превозващ товари - това не беше единственият ферибот, който беше атакуван наскоро.

Крим може "на практика да се превърне в остров" след украинските атаки

Пътуването с фериботи е спряно, оставяйки полуострова без един от основните му маршрути за доставки. Камионите вече могат да влизат само през Керченския мост, който често е затворен поради големия брой атаки, предприети срещу Крим, или през магистралата, която минава през Донецка, Запорожка и Херсонска области. Сухопътният коридор обаче е все по-уязвим за украинските дронове, като пътят е осеян с останки от автомобили, подпалени по време на атаките.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че Кримският полуостров може "на практика да се превърне в остров" - напълно изолиран от останалите контролирани от Русия територии.

Прекъсванията на електрозахранването в Крим стават все по-чести. Губернаторът на полуострова наскоро обяви временно спиране на продажбите на гориво на всички бензиностанции. В същото време украинските дронове донесоха война във все повече райони на Русия. През последните дни те удариха рафинерии в Сибир и Москва. Продажбите на бензин са ограничени в повече от половината руски региони.

"Хората вече не виждат никакви бъдещи перспективи"

Крим е плацдарм за Русия и основна база за снабдяване на нейните военни, въпреки че атаките с украински дронове са прогонили останките от Черноморския флот към по-отдалечени пристанища.

Крим има и огромно символично значение. Окупацията на полуострова през 2014 г., след операция, при която руските войници не срещнаха почти никаква съпротива, беше триумфален момент за имперските амбиции на Владимир Путин и имиджов тласък, който му помогна да се издигне във вътрешните социологически проучвания.

Крим, перлата на Руската империя и Съветския съюз, беше символ на прераждането на страната. По това време Путин заяви, че полуостровът е "духовният източник на формирането на разнообразната, но единна руска нация".

Путин почти не е коментирал публично последните украински атаки. А руските държавни медии до голяма степен мълчат за инцидентите. Освен татарите, много малко жители на полуострова се противопоставиха на незаконното анексиране от Русия. Много хора, особено пенсионерите, които помнят съветската епоха, очакваха властите да инвестират в Крим и да им осигурят повече социални помощи.

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Преди десетилетие бизнесмени от Севастопол искаха да преоткрият града, развивайки района около военноморска база, винопроизводство, морска търговия и криптовалути. Сега "хората не виждат никакви бъдещи перспективи", според Николай Честяков, който живее в Крим.

"Тези, които имат пари, се опитват да купят имоти в други руски региони и да се преместят със семействата си", казва Честяков пред The ​​Economist.

Възвръщането на Крим от Украйна, кошмарен сценарий за много от жителите

Украинските атаки подкопаха доверието на кримчаните в способността на руските военни да ги защитят. Някои от тях обаче виждат възможността украинците да се завърнат там като кошмарен сценарий: властите в Киев заплашиха с отмъщение онези, които са предали страната. Те също така се страхуват, че ще бъдат осъдени от други жители на полуострова.

Контраразузнавателната пропаганда е дори по-агресивна в Крим, отколкото в други региони близо до фронта, като Белгород или Курск.

"Работите ли за врага? Готови ли сте да продадете родината си? Чакате ли инструкции от вашия вербовчик? Идваме за вас", обявява кримска радиостанция в предаване, наречено "Другарю майор, моля, разследвайте!".

Всеки, който снима или задава въпроси публично, се смята за потенциален шпионин. Местен мъж от Керч, който е направил снимка на цистерна с газ и след това я е изпратил на приятел в чужбина, е задържан за един месец и може да бъде осъден за държавна измяна.

Засега преобладаващото настроение в Крим и други региони на Русия е на изтощение. Дори тези, които подкрепят Русия, не виждат смисъл да продължават тази война.

"Не ни трябват грандиозни амбиции, не ни трябва никой, който да прави нещата по-добри. Просто искаме слънцето да изгрява сутрин и туристите да идват през лятото", казва Татяна, екскурзовод във Феодосия. "Уморени сме от всички други неща."