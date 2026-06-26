Путин губи една бригада на ден: Ожесточената битка за Донбас изтощава руската армия

Настъплението на руските сили е забавило ход до почти пълно спиране в ключовия град Родинске, близо до Покровск, тъй като закалените в битки украински войници обръщат хода на битката, пише The Times.

От град Родинске е останало малко. Разбит бетон и изкривени парчета овъглено желязо бележат останките от сгради, отдавна съборени до основи. Фасадите на онези няколко, които все още стоят, са надупчени, очукани от шрапнели и на път да се срутят.

"Нашата позиция е тук", казва подполковник Вадим "Янки" Крикун, командир на 20-та бригада "Лубарт", сочейки с пръст към сграда, изпъстрена с кратери, на екрана си.

Родинске е сателитен град на Покровск – ключовият гарнизонен град, който падна в ръцете на руснаците през февруари. Районът е сцена на едни от най-ожесточените сражения в тази война.

Лятната офанзива на президента Путин е в разгара си, но изглежда, че не може да набере скорост.

Украинските войски водят престрелки с руснаците из целия град.

Родинске – миньорски град в Донбас, в който преди войната живееха около 12 000 души – се намира на кръстопът на ключова пътна мрежа, на възвишение на около 10 километра северно от по-големия населен пункт Покровск.

Вълна след вълна руските атаки превзеха Покровск миналата зима, осигурявайки на Путин пирова победа, която той можеше да представи като успех у дома

В Родинске тази вълна беше спряна. Настъплението на руснаците се забави до капка по капка, а дори и това се постига с изумителна цена.

Руската армия се надява да напредне тук, за да формира южния зъб на клещовидна маневра, която да обгради стратегическия логистичен център Добропиля, което ще ѝ позволи да обходи от фланга „крепостния пояс“ на Донбас, вместо да атакува градовете Краматорск и Славянск фронтално.

По този начин те може би се надяват да избегнат тежките загуби, които понасят в Константиновка – най-южната точка на крепостния пояс. Досега обаче не успяват.

По цялата линия на фронта в Донбас руските загуби са ужасяващи.

"Те губят еквивалента на една бригада на ден", каза Крикун. "Просто огромни загуби на личен състав. Една руска бригада обикновено се състои от 1 500 до 4 000 души."

Западни източници потвърждават оценките на Киев за тежките руски загуби. Генерал Кристофър Каволи, който миналата година се пенсионира като върховен съюзнически командир на НАТО в Европа, смята, че руснаците понасят между 30 000 и 35 000 жертви месечно – повече, отколкото могат да заменят на бойното поле. Киев се стреми да увеличи тази цифра до 50 000 до края на годината, което ще се добави към 1,5 милиона руски жертви, които Каволи изчислява за целия период на войната.

В резултат на това кампанията на Путин за набиране на войници става все по-отчаяна. Кремъл прибягва до грабване на цивилни от улицата и ги принуждава да се запишат доброволно чрез насилие и заплахи. В руските социални медии започват да циркулират видеоклипове, показващи полицейски отряди, които насилствено набират хора. В редиците на руската армия все по-често се появяват африкански войници, някои от които след пленяването си разказват, че са били подмамени да се включат в боевете.

Бригадата на Крикун, "Лубарт", се разви бързо успоредно с променящия се характер на войната. В навечерието на инвазията те бяха група доброволци, обучени като партизани от бивши войници от западните специални сили. Към 2023 г. те вече бяха подразделение за специални операции, което провеждаше рейдове по контролирания от Русия бряг на река Днепър при Козачи Лахери, скривайки се във високите тръстики на блатистите равнини, за да устроява засади и да пленява руски войници отблизо.

В предната част на командния му център са разположени бюра, разделени според отговорностите. Командири за разузнаване, контраразузнаване, дронове за атака на средно разстояние, противовъздушна отбрана, артилерия, свързаност, комуникации и връзка със съседните войски. Те общуват в онлайн чатове с подчинените си офицери в игралния сървър Discord, докато войната се разгръща на екраните пред тях, и се намесват с команди, когато е необходимо.

Дроновете със среден обсег на бригадата допринасят за продължаващата атака на Украйна срещу руските линии за снабдяване през окупираната територия.

Руснаците също нанасят тежки удари по украинските линии с ударни дронове със среден обсег.

Бригадата разполага и със свои хакери, които използват пленени руски смартфони, за да получат достъп до груповите чатове на вражеските подразделения, или дешифрирани радиосъобщения, за да прихващат техните заповеди. В някои случаи те могат да гледат изображенията от вражеските дронове, което им дава ранно предупреждение за заплахи срещу собствените им войски.

Екипът на Крикун се е превърнал в сплотена група от братя, които са останали заедно през най-тежките битки в Украйна, казва той. Те са се сражавали при Бахмут, в Серебрянската гора, по време на контраофанзивата през 2023 г. и при отбраната на Торецк, Константиновка и Покровск.