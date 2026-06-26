Защо европейските производители на оръжие са изправени пред батальон от проблеми

Акциите в отбранителния сектор се сринаха на фона на опасенията, че правителствата, изпитващи финансови затруднения, може да не изпълнят обещанията си за разходи, ако в Украйна настъпи мир.

KNDS NV, френско-германски производител на танкове, планира първоначално публично предлагане, но структурата, при която френското и германското правителство ще притежават по 40% от компанията, може да накара потенциалните инвеститори да се замислят. KNDS възнамерява да продължи да се фокусира върху сухопътната война, като се възползва от експертизата си в областта на танковете, бронираните превозни средства и артилерийските системи, а финансовото ѝ състояние изглежда стабилно, с портфейл от поръчки на стойност 33 млрд. евро и прогноза за ръст на продажбите от 30% през тази година. След като Русия нахлу в Украйна през 2022 г. и членовете на НАТО се поддадоха на натиска от страна на Доналд Тръмп да финансират адекватно въоръжените си сили, инвеститорите смятаха, че европейските компании от отбранителния сектор няма как да загубят, пише Крис Брайънт, колумнист в Bloomberg.

Оттогава обаче те разбраха, че превъоръжаването не е лесна работа. Акциите на отбранителните компании се сринаха на фона на опасенията, че правителствата, изпитващи финансови затруднения, може да не изпълнят обещанията си за разходи, ако в Украйна настъпи мир. А с дроновете, които променят облика на бойното поле там и в Персийския залив, се води дебат за това какво оборудване трябва да се закупи и дали скъпите танкове и артилерия все още са актуални.

Това е неблагоприятен момент за френско-германския производител на танкове KNDS NV да стартира първоначално публично предлагане. Това, което потенциално прави нещата още по-напрегнати, е, че френското и германското правителство ще притежават по 40% от компанията след двойното листване в Париж и Франкфурт, което се очаква в следващите седмици.

Предвид неудобството във Франция от засилената военна самоувереност на Германия и нейната превъзходна финансова мощ, тази ситуация ще накара потенциалните инвеститори да се замислят. Но докато Париж и Берлин позволяват на ръководството да си върши работата, KNDS има шанс да се пребори.

Напоследък неприятностите в европейската оръжейна индустрия не идват поотделно, а на батальони. Опитът на Германия и Франция да построят заедно изтребител от ново поколение – Future Combat Air System – се провали поради промишлени разногласия. Грандиозното IPO на чешкия производител на боеприпаси CSG NV започна зле, когато един късопродавач критикува финансовите отчети на компанията (компанията отвърна на критиките). А тази седмица най-голямата германска компания в отбранителния сектор, Rheinmetall AG, загуби договор за военноморски кораби на стойност няколко милиарда евро, след като политиците се възпротивиха на нарастващите разходи за фрегатите.

Правителството на Фридрих Мерц следи внимателно разходите, дори и да се отказва от фискалната дисциплина, за да изгради най-голямата конвенционална армия в Европа. Вместо това то ще закупи кораби от TKMS AG & Co. Все пак внезапната промяна породи съмнения относно предвидимостта на германските обществени поръчки. Акциите на Rheinmetall, които някога бяха най-търсените в Европа, се сринаха с почти една пета в сряда, като по този начин спадът от миналогодишния връх надхвърли 50%. Кошницата от европейски отбранителни акции на Goldman Sachs Group Inc. е спаднала с повече от една четвърт от януарския връх.

И двете компании са специалисти в сухопътната война. Макар танкът "Пантера KF51" на Rheinmetall да се конкурира с "Леопард 2" на KNDS, двете компании са партньори по няколко проекта. Rheinmetall доставя оръдия за "Леопард", а двете компании произвеждат съвместно бойни машини за пехотата. Те също така разработват съвместно танк от следващо поколение.

Rheinmetall иска да се превърне във "водещ" доставчик в многодоменната отбрана, като разшири портфолиото си към космоса и открито море. Необичайно за европейски производител на оръжие, акциите му се притежават изцяло от недържавни инвеститори. Тази липса на държавно участие му е помогнала да сключи трансгранични сделки и да създаде съвместни предприятия, за да се разрасне. Но отдавна изпитвам съмнения относно амбициите на компанията в морската сфера и дали тя не се разпростира прекалено. Тя се бори да превърне огромните поръчки в приходи.

За разлика от нея, KNDS възнамерява да остане фокусирана върху сухопътната война, като се възползва от експертизата си в областта на танковете, бронираните превозни средства и артилерийските системи. Финансовото ѝ състояние изглежда стабилно. Портфейлът от поръчки на стойност 33 млрд. евро (37,5 млрд. долара) би трябвало да държи фабриките ѝ заети в продължение на години. Прогнозира се, че продажбите ще нараснат с 30% до около 5,7 млрд. евро през тази година. Тя е изненадващо печеливша за производител на оръжия: оперативните маржове са били средно почти 14% през последните три години.

Европейските армии ще се нуждаят както от автономни превозни средства,

така и от традиционно въоръжение. Важното е тези системи да могат да комуникират цифрово помежду си. KNDS е направила значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, включително в технологии за противодействие на дронове. Въпреки това не мисля, че сме чули последното по темата за дебата „дронове срещу танкове“. Затова вероятно ще трябва да се задоволи с много по-ниска оценка, отколкото първоначално се обсъждаше.

Компанията е създадена преди около десетилетие в резултат на сливането на Krauss-Maffei Wegmann и френската държавна компания Nexter Systems SA. От гледна точка на Германия вероятно не е лошо, че сега оценката ѝ е по-близо до 15 млрд. евро, а не до първоначално обсъжданите 25 млрд. евро. На теория държавната кредитна институция KfW няма да трябва да плати толкова много за 40-процентния дял, който придобива от различни семейни акционери. Тъй като Франция намалява участието си от 50% на 40%, това оставя 20% свободно разпространение, което да бъде разпределено сред институционални инвеститори. 1

От жизненоважно значение е фрагментираната европейска отбранителна промишленост да си сътрудничи повече и да се разраства, за да се гарантира, че данъкоплатците получават по-голяма възвръщаемост на инвестициите си в отбраната. Това не изисква непременно мащабни сливания, но KNDS остава символично важна като трансграничен лидер. Тя не може да си позволи да се провали.

Съществуват механизми за избягване на блокиране на решенията в управителния съвет. И все пак Франция и Германия трябва да одобряват ключови кадрови и стратегически решения. Те могат също да се намесват по въпроси, които са от основно значение за техните интереси в областта на вътрешната сигурност. Тъй като германският бизнес на KNDS расте много по-бързо от френската част, потенциалът за напрежение е очевиден.

За щастие председателят на KNDS Том Ендерс има опит в противопоставянето на политическа намеса и ясно заяви, че иска и двете правителства да намалят дяловото си участие.2 Под неговото ръководство в Airbus SE европейският гигант в областта на търговската авиация се превърна в по-нормална компания, въпреки че Германия, Франция и Испания са сред акционерите ѝ. Въпреки това опитът му през 2012 г. да слее EADS – както се наричаше тогава Airbus – с британския конкурент BAE Systems Plc стана жертва на чувствителността на германското правителство.

Ендерс също така говори открито за предизвикателствата, свързани с бързото превъоръжаване на Европа. Преди да се присъедини към KNDS, той призова правителствата да инвестират и в нови технологии, а не само да „купуват повече танкове, самолети и боеприпаси“.

Той е член на борда на стартъпа за дронове Helsing и затова знае всичко за безпилотните летателни апарати. Според информациите петгодишната германска фирма се стреми да набере средства при оценка от 18 милиарда долара. Това показва как инвеститорите се позиционират за нова парадигма в отбраната. KNDS трябва да ги убеди, че танковете все още имат място на бойното поле.