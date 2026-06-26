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235 са вече загиналите след земетресенията във Венецуела

Стотици хора остават затрупани под отломките на сградите

26.06.2026 | 06:45 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235, съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от Ройтерс.

По-рано в четвъртък председателят на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

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Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18:00 часа в сряда местно време. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон. (БТА)

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