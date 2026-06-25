Има ли връзка между земетресенията във Венецуела, Япония и САЩ?

Венецуела беше ударена от две мощни земетресения с магнитуд над 7, които се случиха за по-малко от минута. Няколко сгради бяха сринати и спасителите сега издирват оцелели сред развалините. Други силни земетресения са станали по същото време в Япония и Съединените щати.

Мирча Радулян, научен изследовател в Националния институт по физика на Земята, каза пред Digi24, че е трудно да се обясни защо сеизмичната активност се засилва на глобално ниво през определени периоди и че друго земетресение може да удари навсякъде

Радулян обясни защо земетресенията във Венецуела причиниха толкова големи щети

"Можем да кажем, че е сериозно, защото всъщност става дума за две земетресения, двоен трус, с висок магнитуд, над 7. Това е най-голямото земетресение, доколкото знам, във Венецуела през последните 100 години, а фактът, че си имаме работа с две свързани помежду си земетресения, означава, че ситуацията е още по-сериозна, защото освободената енергия е два пъти по-голяма, еквивалентна на две земетресения над 7. Тези трусове, регистрирани заедно, причиняват по-големи щети от единичен трус", обясни той.

Специалистът също така казва, че необичаен аспект е фактът, че след тези земетресения не са регистрирани многобройни вторични трусове, както обикновено се случва.

"Обикновено за земетресение от този тип и произведено в земната кора, очаквам вторични трусове дори с магнитуд 6. Но засега не е имало твърде много вторични трусове. Така че от тази гледна точка не бих казал, че това е активност, съответстваща на това, което бихме очаквали. Но не можем да не вземем предвид факта, че бихме могли да имаме и вторични трусове над 6", обясни той.

На въпроса дали има връзка между земетресенията във Венецуела, САЩ и Япония, Радулян отговори:

"Това е сложен въпрос. Обикновено не би трябвало да има връзка, защото има големи разстояния между тези райони. Засега е трудно да се обясни защо сеизмичната активност се засилва на глобално ниво в определени периоди от време, дори и да не би трябвало да има пряка връзка помежду си. Така че не е изключено, бих могъл да мисля, че все още има определени елементи на глобално ниво, които могат да доведат до увеличаване на сеизмичната активност на нивото на целия свят."

На въпроса дали можем да очакваме нови земетресения в други райони, включително Румъния, изследователят отговори:

"Да, можем да ги очакваме, но тези взаимодействия в глобален мащаб са изключително сложни и засега няма как да се знае. Това може да се случи на следващия етап, с течение на времето. Възможно е да има земетресение навсякъде по земното кълбо."