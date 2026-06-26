Войник заплаши Путин: Армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл ВИДЕО

Александър Лунин, войник от Воронежска област, участвал в нахлуването в Украйна, който има свой блог в Instagram и други платформи, записа обръщение към Владимир Путин. За четири часа видеото събра над 3,5 милиона гледания и над 125 000 харесвания в Instagram.

В записа Лунин твърди, че служители, включително тези от Министерството на отбраната и службите за сигурност, са се срещнали с него на 24 и 25 юни. По думите те са поискали от него да предаде послание на руския президент:

"Ако не ми даде аудиенция на живо, ще разкажа цялата истина за това, което се случва в страната ни в момента."

Блогърът обаче не уточни защо служителите са решили да го изберат за тази мисия.

Ето какво още каза Лунин:

В този момент десетки, стотици, хиляди наши войници седят в подземия, наказани от своите командири. Те седят там, гният, подложени на мъчения и насилие от така нареченото Гестапо. За това, че отказват да изпълняват глупави, самоубийствени заповеди. За това, че отказват да предадат финансовите си ресурси.

И в крайна сметка те са нулирани, обявени за изчезнали. Владимир Владимирович, обърнете внимание на това, поканете ме в кабинета си.

Последствията ще бъдат много сериозни. Ако не дойда скоро в Кремъл и не говоря на живо, точно до вас, армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл. Аз просто предавам послание.

A rebellion is brewing in Russia: a Russian soldier recorded an address to Putin in which he threatened a coup In just four hours, the video gathered over 3.5 million views on Instagram and more than 125,000 likes. According to observers, this indicates that the situation in… pic.twitter.com/gfsMaaKr1b — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

В друго видео Лунин твърди, че "това не е блъф" и че ако нещо се случи с него или семейството му, "това ще бъде сигнал за действие". Блогърът е готов да разкрие кой уж го е посетил и е предал послание за Путин само на президента на живо в ефир.

"Предавам послание, нищо повече. Не съм лидер на въстанието. Те дойдоха при мен по една проста причина: защото не мога да бъда купен, защото президентът ме е чул", добави Лунин, обещавайки "месомелачка в страната".