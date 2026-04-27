Вътрешният кръг на Путин тайно го мрази, подготвя се преврат до една година

Според бивш прокремълски адвокат, близкото обкръжение на Владимир Путин "тайно го мрази“ и диктаторът ще бъде свален с "дворцов преврат“ през следващата година.

Прогнозата е направена от Иля Ремесло - по-рано твърд поддръжник на инвазията в Украйна и смятан за свързан с руските служби за сигурност.

Той се подиграва на 73-годишния Путин и споделя, че иска да бъде лидер на нова Русия след "революцията“, а също и "да играе роля в бъдеще в осигуряването на прехвърлянето на властта“.

Провокативните коментари на Ремесло дойдоха в необикновено интервю с известната медийна личност Ксения Собчак, която е известна като "кръщелницата на Путин".

"Воюваща Русия е обзета от проблеми, а основната причина е Путин - "човекът на самия връх, този, който управлява всичко“, каза Ремесло.

"Това е Владимир Путин. Очевидно е. Всички го знаят", казва още бившият прокремълски адвокат и добавя:

"Аз съм човекът, който знае как да се бори с Владимир Путин, който познава слабостите на системата, как да взаимодейства с нея и как да примамва хората от нея".

Това се случва, след като Виктория Боня, бляскава прокремълска инфлуенсърка с 13 милиона последователи, наскоро отправи директно предупреждение към Путин относно икономическата криза в Русия, като му каза, че обществеността е готова да "счупи“.

Дворцов преврат

"Използвам това интервю, за да се обърна към онези, които са в тази система, които все още не са решили дали да я напуснат или не. Момчета, не се страхувайте от нищо, ние определено ще победим и нищо няма да ви се случи. И повярвайте ми, остава ни само малко време да издържим и всичко ще се нареди за нас. Планът е да създам платформа и да привлека онези, които се страхуват да говорят срещу Владимир Путин. Искам да стана представител на тази маса от хора, която възлиза на десетки милиони", казва Ремесло.

По-рано, отдаден пропагандист на Путин, Ремесло прогнозира, че до края на 2026 или в началото на 2027 гоидна Русия ще преживее дългоки промени - крах на стария режим и зараждане на нов.

"Ще има дворцов преврат, революция в Русия. Ще бъде нещо много тихо. Знаете, като това, което се случи през 1953 г. [когато Сталин почина и беше заменен от Никита Хрушчов]", кава адвокатът.

Ремесло е категоричен: "Ще се събудим в различна държава“.

Всички мразят Путин

Вътрешни лица в правителството и президентската администрация "всички тайно мразят Путин“, добави пропагандаторът.

"Те просто го мразят, защото им отне всичко. Те не могат да се радват на облагите, на които някога са се радвали. Всичко там по същество вече е решено. Така че, когато тези противоречия в системата се натрупат до такава степен…“, казва Ремесло.

По време на интервюто Ксения Собчак попита кой ще бъде новият руски лидер според неговия сценарий, което противоречи на мнението, че Путин има такава желязна хватка над Русия, че е непревземаем.

"Вижте, ако го назова, ще го арестуват утре“, каза Ремесло, но все пак даде три потенциални имена, едно от които може да е на новия лидер.

Едното е настоящият премиер, глупавият технократ Михаил Мишустин, на 60 години, известен с това, че послушно изпълнява заповедите на Путин. Вторият беше Максим Решетников, 46-годишен министър на икономическото развитие и бивш губернатор на Пермска област, смятан за модернизатор, който е направил Русия по време на санкции, причинени от войната на Путин.

Наскоро той предупреди, че "резервите на държавата са до голяма степен изчерпани“.

Третият е бившият бодигард на Путин и човекът, който някога го е спасил от агресивна кафява мечка, генерал-полковник Алексей Дюмин, 53-годишен, сега висш помощник на Кремъл и секретар на Държавния съвет.

Путин отдавна е смятан за човек, който го подготвя за царство, но мнозина смятат, че деспотът няма намерение доброволно да се откаже от властта.

Постпутинска дясна Русия

Новата постпутинска Русия ще бъде "дясна“, със "силна икономика, в която бизнесът плаща малко данъци, но и процъфтява“. "Новата Русия" ще бъде "отворена за чуждестранни инвестиции“.

Ремесло за първи път се обяви срещу Путин през март, наричайки го военнопрестъпник, лъжец и крадец. Впоследствие адвокатът е приет в психиатрична клиника, което изглежда като акт на репресии в съветски стил.

Но той беше уволнен и поднови яростната си атака.

Една от теориите е, че Ремесло има поддръжници в службите за сигурност, които одобряват атаката му срещу Путин.

Някога яростен враг на Навални, сега той казва, че "никой не заслужава да умре в условията, които той е причинил, в този ужасен затвор“ и че "се чувства виновен“ за тормоза си срещу врага на Путин.