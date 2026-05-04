Кремъл затяга сигурността около Путин на фона на опасения от убийства и преврати

Кремъл драстично е увеличил личната сигурност около президента Владимир Путин, инсталирайки системи за наблюдение в домовете на близки служители като част от нови мерки, предизвикани от вълна от убийства на висши руски военни и опасения от преврат, според доклад на европейска разузнавателна агенция, получен от CNN.

На готвачи, бодигарди и фотографи, които работят с президента, също е забранено да пътуват с обществен транспорт, се казва още в досието. Посетителите на господаря на Кремъл трябва да бъдат проверявани два пъти, а работещите близо до него могат да използват само телефони без достъп до интернет, добавя се в него.

Някои от мерките бяха въведени през последните месеци след убийството на висш генерал през декември, което предизвика спор във висшите редици на руската система за сигурност, се казва в доклада. Те предполагат нарастващо безпокойство в Кремъл, тъй като е изправен пред нарастващи проблеми у дома и в чужбина, включително икономически проблеми, нарастващи признаци на несъгласие и неуспехи на бойното поле в Украйна.

Руските служители по сигурността драстично са намалили броя на местата, които Путин редовно посещава. Той и семейството му са спрели да ходят в обичайните си резиденции в Московска област и във Валдай, уединеното лятно имение на президента, което се намира между Санкт Петербург и столицата.

Лидерът не е посещавал военен обект през тази година, се казва в доклада, въпреки редовните пътувания през 2025 г. За да заобиколи тези ограничения, Кремъл публикува предварително записани негови изображения на обществеността.

След нахлуването в Украйна през 2022 година, Путин също прекарва седмици в обновени бункери, често в Краснодар, крайбрежен регион, граничещ с Черно море, на часове път от Москва.

Икономическата цена на войната

Докладът, разкрит на CNN и други медии от източник, близък до европейска разузнавателна агенция, идва във време на нарастваща възприемана криза около Кремъл, четири години след началото на бруталната и злополучна война.

Руските загуби, оценени от западните държави на около 30 хиляди загинали и ранени всеки месец, съчетани с ограничени териториални придобивки на фронтовата линия и многократни атаки с дронове от Украйна дълбоко в Русия, доведоха жертвите на конфликта до ниво, което мнозина смятат за неустойчиво.

Икономическата цена на войната вече е осезаема – прекъсванията на мобилните данни, които редовно опустошават големите градове, разгневяват дори пропутинската буржоазия, което допълнително засилва усещането, че войната започва да удря градския елит, който досега беше предимно изолиран от въздействието на инвазията.

Докладът предоставя редки подробности за опасенията на Москва относно влошаващата се вътрешна сигурност. Той също така очертава потенциално неудобни подробности за разрив в руското командване по сигурността и военните по въпроса кой е отговорен за защитата на висшето ръководство – нещо, което според него е довело до преразглеждане на протоколите на Путин и разширяване на по-високо ниво на лична сигурност до още 10 висши командири.

Съществува ли риск от преврат?

В доклада се казва, че от началото на март 2026 година "Кремъл и самият Владимир Путин са загрижени за потенциални изтичания на чувствителна информация, както и за риска от заговор или опит за преврат, насочен срещу руския президент. Той е особено предпазлив относно използването на дронове за евентуален опит за покушение от членове на руския политически елит".

Но най-поразителното заключение се отнася до бившия довереник на Путин - Сергей Шойгу.

Бившият министър на отбраната, който понастоящем е секретар на Съвета за сигурност, "е свързан с риска от преврат, тъй като запазва значително влияние във висшето военно командване“, се казва в доклада.

В него се добавя, че арестът на бившия заместник и близък сътрудник на Шойгу, Руслан Цаликов, на 5 март се счита за "нарушение на мълчаливите споразумения за защита между елита, отслабвайки Шойгу и увеличавайки вероятността самият той да стане обект на съдебно разследване“.

Руският разследващ комитет заяви в изявление от март, че Цаликов е бил арестуван по обвинения, свързани с присвояване, пране на пари и подкупи. Съобщенията за корупция във военния елит са чести, но са се умножили от началото на инвазията в Украйна.

Докладът не предоставя доказателства в подкрепа на твърденията срещу Шойгу, който преди това беше смятан за много близък до Путин, а опитът за сваляне на руския президент би отбелязал рязък обрат в лоялността. Като се има предвид, че публикуването му може да е насочено към дестабилизиране на Кремъл, е забележително, че европейската разузнавателна служба едновременно би предупредила Кремъл за евентуален преврат.

Опит за преврат от 2023 година

Путин оцеля при предишен опит за преврат през юни 2023 година, когато наемният бос Евгений Пригожин поведе неуспешен поход към Москва.

Вътрешните спорове в московския елит често са обект на сериозни спекулации, но рядко се разкриват. И дълбоко в нахлуването в Украйна, тъй като подкрепата на САЩ за Киев намалява, европейските разузнавателни агенции имат значителна мотивация да предполагат нарастващи конфликти и параноя в Кремъл.

Естеството на подобни разузнавателни данни прави някои от детайлите трудни за проверка. CNN се обърна към Кремъл за коментар, но той беше отказан. Новите мерки последваха убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров, най-вероятно от Украйна.

Някои от мерките за сигурност около Путин, описани подробно, са били докладвани по-рано или са били широко предполагаеми, че са такива, включително интензивните претърсвания на лица, избягването на смартфони от страна на Кремъл и ограничаването на движенията на президента. Путин все още редовно се появява публично, като тази седмица се срещна с чеченския лидер Рамзан Кадиров и с външния министър на Иран Абас Арагчи.

Путин започна да се изолира по време на пандемията от COVID-19, често седейки в края на дълга маса от високопоставените си гости, чак до февруари 2022 г. Според съобщенията, той използва една и съща офисна обстановка на множество места, от която да се обръща към кабинета си чрез видеовръзка.

Подробностите за новите мерки за сигурност идват дни след като Москва обяви значителни промени в парада си на Червения площад на 9 май в чест на победата над нацистка Германия. Тазгодишното събитие, петото след пълномащабното нахлуване в Украйна, ще се проведе без тежко въоръжение, като бронетанкови машини и ракети.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че заплахата и неотдавнашният успех на украинските удари с по-голям обсег са една от мотивите.

"На фона на тази терористична заплаха“, каза Песков, "разбира се, се предприемат всички мерки за минимизиране на опасността". Предишни паради бяха демонстрация на военна мощ на Кремъл, но от началото на нахлуването в Украйна бяха намалени, позовавайки се на оперативни и свързани със сигурността съображения.

Новите мерки

Докладът на разузнаването предполага, че разгорещен разговор между висшето ръководство на среща в Кремъл в края на миналата година с Путин е частично предизвикал новите мерки. След убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров в Москва на 22 декември 2025 г., вероятно от украински агенти, Путин е призовал ключови служители по сигурността три дни по-късно.

По време на срещата началникът на Генералния щаб Валери Герасимов разкритикува ръководителя на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников за това, че не е защитил офицерите си, които от своя страна се оплакаха от липса на ресурси и персонал за изпълнение на задачата, се казва в доклада. "Подчертавайки страха и деморализацията, които това е причинило сред (военния) персонал, Валери Герасимов остро разкритикува колегите си от специалните служби за липсата им на далновидност“, се казва още в него.

В доклада на разузнаването се казва още: "В края на тази напрегната среща Владимир Путин призова за спокойствие, предлагайки алтернативен работен формат и инструктирайки участниците да представят конкретни решения на проблема в рамките на една седмица". Това бързо решение включваше разширяване на обхвата на собствената Федерална служба за охрана (ФСО), която по това време защитаваше само Герасимов във военното командване – от страна на Путин, за да осигури сигурност на още 10 висши командири.

В доклада се твърди, че засилването на мерките за сигурност на самия Путин е станало след това разширяване на правомощията на Федералната служба за сигурност (FSO).

Рядко се случва западните разузнавателни агенции да изпускат подробни сведения за поверителни обсъждания на враждебни участници, вероятно получени от човешки или електронни източници, като и двете рискуват да бъдат компрометирани, ако бъдат разкрити. И все пак публикуването му може да отразява опит на европейските служители да се възползват от надеждата, за която критиците твърдят, че отдавна е единствената им стратегия за победа над Русия в Украйна – да изчакат вътрешния ѝ колапс.