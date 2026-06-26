Украйна разработва морски дронове, които да превземат кораби, вместо да ги потапят

Украйна иска военноморските си дронове да задържат търговски кораби в Черно море, а не да ги унищожават, заяви пред Business Insider командир от военното разузнаване в Киев.

Украинските военноморски дронове са били използвани за атакуване на кораби, като ги удрят по водолинията и експлодират. Целите бяха предимно руски военни кораби, въпреки че Киев е атакувал и петролни танкери, подложени на санкции, принадлежащи към така наречения „сенчест флот“ на Москва, пише Business Insider.

"Найнт", командир от украинската разузнавателна агенция ГУР, който пожела да бъде наричан само с позывния си сигнал, заяви, че „се разработва нова система“ за военноморския дрон, който неговата единица използва за операции в Черно море.

Подобни полицейски мисии биха разширили значително ролята на "Катран" – многофункционален морски дрон, разработен от украинското предприятие Military Armored Company HUB и експлоатиран от подразделението на Девети.

"Катран", подобно на други украински военноморски дронове, започна като ударна лодка, натъпкана с експлозиви и насочвана към вражески кораби, за да се взриви при сблъсък. Киев е използвал тези дронове, за да отслаби руския Черноморски флот, водейки това, което официалните лица често описват като асиметрична кампания.

С развитието на конфликта в Черно море "Катран" претърпя модификации, включително картечници и ракети „земя-въздух“. Други украински военноморски дронове претърпяха подобни модернизации, което ги направи способни на повече от просто еднопосочни експлозивни атаки.

В края на ноември 2025 г., след години, през които се фокусираше предимно върху руски военноморски кораби,

Украйна започна да атакува "сенчестия флот" – мрежа от кораби, която Москва използва за транспортиране на петрол и за заобикаляне на западните санкции върху износа на енергия.

Украинските военноморски дронове нанесоха удари по няколко търговски кораба в Черно море към края на миналата година. Сега ГУР иска да направи мисията по-малко разрушителна, тъй като Киев оказва натиск върху международните си партньори да заемат по-агресивна позиция спрямо руския "сенчест флот" и корабите, свързани с Москва.

Найнт заяви, че тези кораби се използват за превоз на откраднати стоки, петрол, подлежащ на санкции, или оръжия. Той добави, че използването на военноморските дронове в ролята на полицейски сили би позволило на гражданските екипажи и корабните компании да получат предварително предупреждение, че техните движения могат да бъдат контролирани от военноморски дронове.

Тази очаквана нова роля за военноморските дронове може да се появи, докато Украйна продължава да заменя хората с безпилотни системи, където това е възможно. На бойното поле, например, наземните роботи все по-често поемат смъртоносни логистични мисии от войниците.

Мисиите за контрол в морето ще се основават на многобройните украински иновации в областта на дроновете, които преобразиха бойното поле. Едно от най-новите въведения – ударният дрон със среден обсег – има огромно въздействие. Експертите по конфликти приписват неотдавнашната промяна в динамиката в полза на Киев, особено в южна посока, на тези новоразположени ударни средства.

Найнт заяви, че вижда бъдеще, в което определени дронове биха могли да осигурят контрол над палубата на кораб и временно да задържат екипажа му, докато други контролират въздушното пространство над операцията. При необходимост Украйна би могла да потопи кораб, който не се подчинява, в рамките на секунди.