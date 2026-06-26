България е втората най-евтина дестинация за лятна почивка след РСМ

Нов анализ на германската Destatis показва големи разлики в цените на почивките в Европа.

Експертите посочват, че внимателният избор на дестинация може да донесе значителни спестявания по време на ваканции и както пише списание Fenix, позовавайки се на данни от Германската федерална статистическа служба (Destatis), най-големите спестявания в момента предлагат страните от Югоизточна и Източна Европа.

Начело в списъка с най-достъпните дестинации е Северна Македония

Там хотелското настаняване и кетъринг услугите са средно с 52 процента по-евтини, отколкото в Германия. Веднага след нея се нарежда България, където цените са с 47 процента по-ниски.

На практика това означава, че услуга, която струва 100 евро в Германия, би струвала средно само 48 евро в Северна Македония, а в България - 53.

Сред страните, които също предлагат значителни спестявания, са Черна гора, с цени по-ниски с 39 процента, но също така Португалия и Чехия, където разходите са средно по-ниски с около 30 процента. В Испания цените са с 22 процента по-ниски от средните за Германия.

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Хърватия и Италия са по-достъпни от Германия

Предимството на някои от тези дестинации е не само по-ниската цена, но и добрите транспортни връзки, поради което са лесно достъпни с кола или влак. Въпреки че често се считат за по-скъпи туристически дестинации в южната част на Европа, Хърватия и Италия все пак са малко по-достъпни от Германия.

Според данни, публикувани от списание Fenix, цените в Хърватия са средно с девет процента по-ниски, докато в Италия са с два процента по-ниски. Франция също е малко по-достъпна, с цени по-ниски с четири процента.

Исландия е най-скъпата

От друга страна, някои европейски страни са по-скъпи от Германия. Австрия има почти идентични цени, докато Белгия и Холандия са съответно с 13 и 14 процента по-скъпи. Най-големите разлики се регистрират в Северна Европа. Във Финландия и Швеция туристите ще плащат средно с около 10 процента повече, отколкото в Германия, докато Норвегия е дори с 34 процента по-скъпа.

Най-скъпата дестинация се оказа Исландия, където разходите за настаняване и кетъринг услуги са с почти 49 процента по-високи от средните за Германия. Много високи цени са регистрирани и в Швейцария, която е на самия връх в списъка с най-скъпите европейски дестинации.