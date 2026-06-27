Нов трус във Венецуела, този път 4,7 по Рихтер

Ново земетресение с магнитут 4,7 по Рихтер беше регистрирано във Венецуела дни след като страната преживя най-опустошителния трус в историята си.

Американската геоложка служба (USGS) съобщи, че в 22:16 ч. местно време е бил усетен вторичен трус на 54 километра северно от Ел Лимон, на дълбочина 10 километра, което държа на нокти травматизираните оцелели по време на спасителните операции.

Според най-новата прогноза на USGS има 8% (1 на 12) вероятност през следващата седмица да се случи вторичен трус с магнитуд над 6,0.

USGS съобщи, че на 24 юни във Венецуела са били регистрирани две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, настъпили с разлика от 39 секунди.

Земетресението с магнитуд 7,5 е било регистрирано на 23 километра югоизточно от град Юмаре в щата Яракуй, докато това с магнитуд 7,2 е ударило на 23,9 километра североизточно от Сан Фелипе, също в щата Яракуй, според USGS.

Броят на загиналите в резултат на двете мощни земетресения нарасна до 920, а на ранените достигна 3360, потвърди председателят на Националното събрание Хорхе Родригес.

Международна помощ и спасителни екипи са изпратени, за да ръководят хуманитарните усилия в сътрудничество с венецуелските власти. / БГНЕС