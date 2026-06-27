Тръмп пусна нов US паспорт със собствена снимка

Президентът Доналд Тръмп представи ново изображение на специален възпоменателен американски паспорт с негово изображение, дебютирайки с паспорт с ограничено издание, посветен на 250-годишнината на Америка тази година.

"Новият паспорт на САЩ, който казва: "Добре дошъл, но бъди добър!“, публикува Тръмп в Truth Social.

Тръмп включи примерна страница от паспорта, на която е изобразен той, извисяващ се над бюрото Resolute, текстът на оригиналната Декларация за независимост на заден план и подписът му в долната част. На противоположната страница има изображение на картината "Декларацията за независимост“ от Джон Тръмбъл, съобщава CNN.

Новият паспорт изглежда съдържа изображение на Тръмп, базирано на портрета на президента от Националната портретна галерия "Смитсониън“ във Вашингтон и се различава от изображенията, публикувани от Държавния департамент по-рано тази година, които представяха различно изображение на президента.

По-късно в петък акаунтът на White House X публикува изображение, включващо същото изображение от публикацията в Truth Social, с надпис "Нов американски паспорт в чест на 250-годишнината на Америка“.

Ограничен тираж

Новият документ за пътуване с ограничен тираж беше обявен за първи път през април като част от честването на 250-годишнината на нацията.

В момента вътрешната страна на корицата на американските паспорти показва изображение на картината на Пърси Моран на Франсис Скот Кий сутринта след бомбардировката на Форт Макхенри - битката, която вдъхнови Кий да напише това, което по-късно ще стане национален химн на САЩ. Стихове от химна също са отпечатани във вътрешната страна на корицата.