Рубио: В Аляска нямаше споразумение между Тръмп и Путин

“Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин не са успели да постигнат окончателни споразумения за прекратяване на войната в Украйна на срещата си в Анкъридж, Аляска миналата година, а само са обсъдили "предложения" как да стане това”, каза от Бахрейн държавният секретар Марко Рубио.

“В Аляска нямаше споразумение. Имаше предложение в Аляска, но нямаше споразумение в Аляска. Ако имаше споразумение, щяхме да сложим край на войната. Президентът остава готов да изиграе конструктивна роля за устойчиво прекратяване на войната в Украйна. А тя е кървава: 5000 войници загиват всяка седмица, предимно руски“, каза Рубио в отговор на журналистически въпрос за това, че "Русия обвинява САЩ, че не изпълняват споразуменията, които, според нея, са постигнати в Аляска”, каза още Рубио.

REPORTER: Russia is accusing the US of failing to deliver on agreements, understanding that we had in Alaska... US SECRETARY OF STATE MARCO RUBIO: There was no agreement in Alaska. There was a proposal in Alaska, but there was no agreement in Alaska. If there had been an… https://t.co/pNq0XFUepu pic.twitter.com/QT5yL7KezU — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 25, 2026

По-рано тази седмица руският външен министър Сергей Лавров каза, че по време на срещата на върха Русия-САЩ в Аляска е постигнато споразумение за това как да се прекратят военните действия в Украйна и да се премине към преговори. Руските представители, обсъждайки позицията на страната си за прекратяване на военните действия, често споменават “духа от Анкъридж“, но никога не са уточнявали какви конкретни споразумения са постигнати в разговорите между Путин и Тръмп.

Според източници на The Washington Post, руският лидер е поискал прехвърлянето на всичките четири украински региона, окупирани напълно или частично от Русия, под руски контрол, като по-късно е смекчил исканията си и е заявил възможност да се откаже от частите от Запорожка и Херсонска области, които руската армия не контролира.

“Русия искаше целия Донбас да им бъде предаден... наред с други неща“, обясни днес днес Рубио.

За отношенията с Италия и Мелони

Отношенията между САЩ и Италия си остават силни, въпреки че Тръмп е разочарован от това, че Рим не е бил по-активен във войната в Иран, добави Рубио.

Държавният секретар също така изрази съжаление, че външният министър на Италия Антонио Таяни е анулирал визита в Маями, планирана за 21 и 22 юни, след като Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка с него по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан. Мелони заяви, че изявленията на Тръмп са измислица.

"Нашите отношения с Италия протичат гладко на всички нива“, каза Рубио пред репортери.

"Очевидно Тръмп е много разочарован от Италия и други страни, защото вярва, че във времена, в които ние сме изправени пред заплаха, която засяга не само нас, но също и цяла Европа, много европейски страни не се оказаха на висотата на положението и не направиха достатъчно“, заяви Рубио и допълни, че “за жалост Италия е сред тези страни“.