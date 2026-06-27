Сред жертвите във Венецуела има и чужденци, колко са те

Сред жертвите на мощното земетресение във Венецуела има и чужденци, сред които бразилци, португалци, испанци и още, съобщава AFP.

Португалските власти са докладвали за 28 жертви и 85 в неизвестност с португалско гражданство или с португалски произход при земетресението, показват последните данни на Министерството на външните работи.

Вчера Испания осъществи нова актуализация, според която най-малко петима испанци са загинали, а 119 са в неизвестност.

Министерство на външните работи в Бразилия, чиято страна граничи с Венецуела, съобщи в четвъртък в социалната мрежа Х за “смъртта на една бразилска жена и един бразилски мъж след земетресенията” и заяви, че оказва консулска помощ на семействата им.

Мъж, роден в Каракас през 1970 г., с венецуелско и италианско гражданство, е загинал след рухването на сграда в щата Ла Гуайра, съобщи италианското Министерство на външните работи в четвъртък.

Според данните на Рим около 170 000 притежатели на италиански паспорти живеят във Венецуела.

Седем китайци и един чилиец

Седем китайски граждани също са загинали в резултат на земетресенията, се съобщава във вчерашен доклад на китайското посолство във Венецуела, цитиран от китайската държавна телевизия.

Чилийското Министерство на външните работи, където живее голяма част от венецуелската диаспора, снощи съобщи, че чилийски гражданин е сред жертвите на земетресението. / БТА