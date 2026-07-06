Земята преживя най-силната магнитна буря за 2026 година

Земята преживя най-силната геомагнитна буря от януари насам, след като слънчево изригване предизвика 24 часа засилена магнитна активност.

Междувременно на Слънцето избухна още едно, по-мощно изригване, което обаче не се очаква да окаже влияние върху нашата планета, съобщиха от Националния център за космическо време.

В изявление, публикувано в неделя, центърът, който работи към Китайската метеорологична администрация, посочва, че геомагнитната буря е започнала в 8:00 часа пекинско време в събота и е продължила 24 последователни часа.

Това е втората силна геомагнитна буря през тази година след събитието на 20 януари, пише China Daily.

Причината за бурята е слънчева активност, започнала на 1 юли, когато активната област 14479 на Слънцето е произвела слънчево изригване от клас X1.1, съпроводено с коронално изхвърляне на маса (CME).

Според специалистите именно бързото освобождаване на енергия и потокът от заредени частици са създали условията за възникването на геомагнитната буря.

Въз основа на наблюденията на скоростта на слънчевия вятър, температурата и плътността на плазмата, както и на промените в междупланетното магнитно

В неделя Слънцето е произвело ново мощно изригване от клас X1.3.

То е довело до сериозни смущения във високочестотните радиокомуникации над Северна Америка, като честотите под 20 мегахерца временно са станали неизползваеми.

Според центъра Китай почти не е бил засегнат, тъй като по-голямата част от страната се е намирала в нощната страна на Земята по време на изригването.

За разлика от събитието на 1 юли, последното изригване е възникнало близо до източния край на слънчевия диск.

Въпреки че и то е било съпроводено от коронално изхвърляне на маса, учените не очакват изхвърленият материал да бъде насочен към Земята, съобщава Bulgaria ON AIR.

Геомагнитната буря е довела и до впечатляващи прояви на полярно сияние, видими в някои части на света.