На фона на кризата с горивата: Продажбите на коне в Русия скочиха

Жителите на селските райони в цяла Русия все по-често се обръщат към коне и велосипеди като алтернативи на личните превозни средства на фона на влошаващата се криза с вътрешните горива, съобщи The Moscow Times на 6 юли.

Данните от животновъди показват, че търсенето на работни коне се е увеличило неколкократно през последните седмици, което е позволило на приблизително 1000 животни да избегнат кланици. Докато един кон преди е чакал до три месеца за купувач, селските ферми сега продават или резервират седем до осем животни на месец.

The Moscow Times отбелязва, че жителите използват животните за ежедневен селскостопански труд, събиране на храна и придвижване извън пътя. В зависимост от възрастта и породата, цената на работен кон варира между 100 000 и 200 000 рубли (от 1287 до 2574 долара). Въпреки повтарящите се разходи за храна, грижа за копитата и ветеринарни прегледи, някои селски семейства намират поддържането на кон за по-евтино от зареждането с гориво на домашни SUV-ове като УАЗ или Нива.

Продажбите на велосипеди също се увеличиха драстично, докато недостигът на гориво продължава в цялата страна

През юни продажбите на платформата CDEK.Shopping се увеличиха със 131% в сравнение с май, като корпоративните приходи се увеличиха с 263%. В доклад за промяната в търговията на дребно, The Moscow Times заяви, че планинските велосипеди представляват над половината от всички поръчки, тъй като потребителите активно търсят директни алтернативи на своите превозни средства.

В отговор на нарастващите ограничения в транзита, председателят на Държавната дума Вячеслав Володин публично се застъпи за разширяване на общинските трамвайни мрежи, отбелязвайки, че "един трисекционен трамвай може да превозва до 260 пътници и да замени около 200 автомобила".

В същото време председателят на транспортната комисия на Държавната дума Евгений Москвичев отрече съществуването на дефицит на гориво в Русия, като изрично призова руските автомобилисти да "бъдат търпеливи", когато се сблъскат с дълги опашки на бензиностанциите.

Оперативните данни обаче показват, че недостигът произтича директно от украински удари с дронове, насочени към руската енергийна инфраструктура.

Тези въздушни операции с голям обсег са компрометирали ключови дестилационни съоръжения, изключвайки от строя приблизително една четвърт от общото рафиниране на Русия. В резултат на това недостигът на гориво се е разпространил в повече от 50 руски региона, причинявайки широко разпространени ограничения на доставките и намалявайки ежедневното производство на бензин.

Продължаващият вътрешен дефицит на дистрибуция също принуди руските гранични общности да търсят външни алтернативи за смекчаване на локализираните ограничения на доставките. В югоизточния сибирски регион Забайкалски руски шофьори използват трансгранични транзитни услуги, за да зареждат превозните си средства в Китай.

Местните власти обявиха регионален режим на повишена готовност и ограничиха индивидуалните продажби на бензин до 15 литра на ден, след като на бензиностанциите се образуваха многокилометрови опашки. Подобни модели на трансгранично закупуване на гориво се появиха и по границата на Русия с Казахстан, което накара съседните митнически служители да затегнат контрола на контролно-пропускателните пунктове, за да спрат неоторизирания транспорт на гориво на руска територия.