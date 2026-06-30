СГС отхвърли иск за конфискация на имущество за над 23 млн. лв. от Брендо

Софийският градски съд (СГС) е отхвърлил на първа инстанция иска на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за отнемане на имущество на обща стойност 23 275 542 лева от осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо и свързани с него лица, съобщава в. "Сега".

Делото е образувано през 2018 г., като освен срещу Банев искът е предявен и срещу бившата му съпруга Моника Добринова, дъщеря му Александра Банева, брат му Симо Карайчев и дружеството "Б.М.А трейдинг" ЕООД. Решението на СГС е постановено на 26 юни. За него първо съобщи BIRD, а в. "Сега" публикува подробности от съдебния акт.

От Банев комисията е поискала конфискация на автомобил "Мерцедес", придобит през 2006 г., акции в "Химимпорт" АД, парична сума в размер на 1 888 600 лева, както и средства от продажба на акции и недвижими имоти.

Съдът приема, че автомобилът не подлежи на отнемане, тъй като Банев е престанал да бъде негов собственик още през май 2007 г. По отношение на акциите в "Химимпорт" магистратите посочват, че макар да са придобити в период, който според италианската присъда срещу Банев съвпада с престъпната му дейност, това само по себе си не е достатъчно основание за конфискацията им. Назначената експертиза е установила положително финансово салдо, което надвишава стойността на придобитите акции. Според съдебното решение сумата от 1 888 600 лева също не може да бъде отнета, тъй като не е била налична в патримониума на Банев към края на проверявания период. За останалите претендирани средства съдът намира, че липсват доказателства за връзка с престъпната дейност, за която Банев е осъден.

В мотивите си съдът отбелязва, че макар през проверявания период Банев и свързаните с него лица да са придобили имущество със значителна стойност, в производството по гражданска конфискация не е достатъчно да бъдат установени престъпна дейност и имущество. Необходимо е да бъде доказана конкретна връзка между придобитото имущество и престъплението, както и това имущество да е било налично към края на проверявания период – 30 юни 2017 г.

Съдебната експертиза е констатирала недостиг на парични средства единствено за 1995 г., но този недостиг не е пренесен автоматично като отрицателно начално салдо за следващите години. След 1 януари 1996 г. не е установен нов недостиг или превишаване на разходите над доказаните финансови източници.

С решението си СГС осъжда КПК да заплати на Евелин Банев 40 831,76 евро съдебни разноски. Общият размер на разноските, които комисията дължи на всички ответници по делото, възлиза на 176 733 евро.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.